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Fachmarktzentrum Bensheim: Hahn bringt neuen Publikumsfonds an den Markt

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Hahn AG
Eingang zum "E-Center" in Bensheim.

Die Hahn Gruppe bringt mit dem Pluswertfonds 187 einen neuen geschlossenen Publikumsfonds auf den Markt. Das Investment richtet sich auf ein vollvermietetes Fachmarktzentrum in Bensheim mit Ankermieter Edeka.

Der von der hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH aufgelegte „Hahn Pluswertfonds 187 – Fachmarktzentrum Bensheim“ investiert rund 44 Millionen Euro in ein vollständig vermietetes Fachmarktzentrum in Bensheim. Eine Beteiligung ist ab 20.000 Euro möglich.

Das Fachmarktzentrum verfügt über rund 12.500 Quadratmeter Mietfläche und befindet sich auf einem etwa 45.200 Quadratmeter großen Grundstück, teilt Hahn mit. Die 2015 eröffnete Immobilie bietet rund 380 ebenerdige Stellplätze und ist vollständig vermietet.

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Ankermieter ist die Edeka Südwest Stiftung & Co. KG, die auf mehr als 6.800 Quadratmetern ein „E-Center“ betreibt. Der Mietvertrag läuft bis Mitte 2046 läuft und umfasst zwei Verlängerungsoptionen von jeweils fünf Jahren. Rund 54 Prozent der Mieteinnahmen entfallen den Angaben zufolge auf Edeka. Zudem beteiligt sich das Unternehmen mit mehr als zehn Prozent am Fondskapital. Daneben gehören der Drogeriemarkt dm und der Biolebensmittelhändler Alnatura zu den größten Mietern.

Das Fondsvolumen beträgt rund 43,8 Millionen Euro einschließlich Ausgabeaufschlag. Das geplante Eigenkapital beläuft sich auf rund 25,9 Millionen Euro inklusive Agio. Die prognostizierte jährliche Ausschüttung liegt bei 4,75 Prozent und soll quartalsweise erfolgen. Die geplante Fondslaufzeit endet am 31. Dezember 2040. Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss beträgt 174,1 Prozent vor Steuern.

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