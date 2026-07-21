Primus Valor kündigt erste Auszahlung für ICD 14 R+ früher als geplant an

Primus Valor plant für den Wohnimmobilienfonds ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+) die erste reguläre Auszahlung in Höhe von 3,25 Prozent der Kommanditeinlage ohne Agio vor Steuern. Nach aktueller Planung soll die Auszahlung noch im Juli erfolgen und damit einige Wochen früher als ursprünglich erwartet.

Bereits im Frühjahr hatte der Vorgängerfonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (ICD 12 R+) eine Auszahlung von 3,5 Prozent vorgenommen. Die Gesamtauszahlung dieses Fonds erhöhte sich dadurch vorzeitig auf zehn Prozent der Kommanditeinlage ohne Agio vor Steuern.

Nach Angaben des Unternehmens verdeutlichen die Auszahlungen beider Fonds die Entwicklung des antizyklischen Investitionsansatzes. Die Fonds sind auf den Erwerb von Bestands-Wohnimmobilien sowie deren Modernisierung oder Sanierung inklusive Optimierung des Vermietungsmanagements ausgerichtet. Der ICD 12 R+ investierte bereits in einer Marktphase mit teilweise deutlich gesunkenen Immobilienpreisen und verfolgte damit dieselbe strategische Ausrichtung wie der aktuelle ICD 14 R+.

Auszahlungen trotz schwierigem Marktumfeld

Während sich Fonds in der Desinvestitionsphase weiterhin in einem schwierigen Marktumfeld bewegen, sind laut Primus Valor in einzelnen Fällen dennoch Auszahlungen möglich. So zahlte auch der ICD 8 R+ im Mai drei Prozent aus. Für den ICD 9 R+ ist zum Jahresende eine Auszahlung von rund fünf bis acht Prozent geplant. Voraussetzung dafür ist die erfolgreiche Umsetzung der für 2026 vorgesehenen Objektverkäufe.

„Die vorgesehenen und bereits erfolgten Auszahlungen in verschiedenen Fondsphasen zeigen, dass unsere Investments auch in einem äußerst anspruchsvollen Marktumfeld für Bestandfonds handlungsfähig bleiben“, so Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG. „Die aktuelle Marktphase bringt zugleich große Herausforderungen und Chancen mit sich. Weil wir den Markt sehr genau beobachten und unser Portfolio präzise steuern, können wir vereinzelt wieder attraktive Verkäufe umsetzen und zugleich für unseren aktuellen Fonds – welcher sich noch bis Ende 2026 in der Platzierungsphase befindet – weiterhin interessante Einkaufsmöglichkeiten nutzen.“

Hinweis: Die genannten Auszahlungen sind vor Steuern, beziehen sich auf die Kommanditeinlage ohne Agio und erfolgen anteilig je nach Beitrittszeitpunkt (pro rata temporis).