Kurze Laufzeiten statt Durationswetten: Was jetzt für Anleihen spricht

Angesichts der sich abzeichnenden Tendenz zu langfristig höheren Zinsen sowie zahlreicher Volatilitätsfaktoren, die zu akuten Ausschlägen führen könnten, sehen wir kaum einen Grund, uns an der Jagd nach Rendite zu beteiligen, die einen Großteil der Zeit nach der globalen Finanzkrise geprägt hat. Während fast des gesamten Zeitraums – und bis in die Pandemie hinein – waren die Realrenditen kurzfristiger Wertpapiere im historischen Vergleich niedrig und in bestimmten Segmenten sogar negativ. Nun, da die Inflation von ihrem zyklischen Höchststand zurückgegangen ist, stellen positive Realrenditen bei Anleihen mit kurzer Laufzeit für Anleger echte Kaufkraft dar und ermöglichen es ihnen, die mit längerfristigen Wertpapieren verbundene Volatilität weitgehend zu vermeiden.

Viele Anleger gehen möglicherweise davon aus, dass ein breites Exposure gegenüber dem gesamten Anleiheuniversum eine ausreichende Diversifizierung sowohl hinsichtlich des Durations- als auch des Kreditrisikos bietet. Ihnen ist jedoch wahrscheinlich nicht bewusst, dass lediglich drei Sektoren – US-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Agency-Hypothekenanleihen – über 90 % des Bloomberg US Aggregate Index (Agg) ausmachen. Zudem ist jedes dieser Segmente in hohem Maße dem Zinsrisiko ausgesetzt. Diese Zusammensetzung, gepaart mit der aktuellen Duration des Agg von 5,89 Jahren[1], liefert starke Argumente gegen ein breites, passives Indexexposure für diejenigen, die erkennen, dass sich am hinteren Ende der globalen Zinskurven dunkle Wolken zusammenbrauen.

Konjunkturelle Faktoren mahnen zur Vorsicht

Anfang 2026 zeigte sich deutlich, wie ein Inflationsschock die Zentralbanken – insbesondere jene, deren Mandat vorrangig auf Preisstabilität ausgerichtet ist – dazu zwingen kann, zu einer restriktiveren Geldpolitik überzugehen. Zwar haben die Kriegshandlungen im Nahen Osten weitgehend nachgelassen, doch angesichts anhaltender Spannungen ist ein dauerhafter Waffenstillstand noch lange nicht gesichert. Sollte die Straße von Hormus offen bleiben, wird es dennoch Monate dauern, bis die Energieinfrastruktur der Region wieder voll funktionsfähig ist. Und selbst dann werden die Energiemärkte die Preise für Kohlenwasserstoffe aus dem Nahen Osten wahrscheinlich so gestalten, dass sie die stark veränderte regionale Dynamik widerspiegeln.

Kurz gesagt: Wir gehen davon aus, dass höhere Energiepreise länger Bestand haben werden, als viele „dovishe“ Marktteilnehmer erwarten. Hinzu kommt, dass Europa aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine weiterhin mit hohen Energiepreisen zu kämpfen hat.

Während energieimportabhängige Regionen mit einer angebotsgetriebenen Inflation zu kämpfen haben, muss die US-Geldpolitik das besser als erwartete Wirtschaftswachstum ausgleichen. Der Markt hat seine Erwartungen hinsichtlich mehrerer Zinssenkungen aufgegeben, und der Konsens geht nun entweder von einem Szenario mit länger anhaltender Stabilität oder möglicherweise von einer oder zwei Zinserhöhungen in den nächsten Quartalen aus.

In der Diskussion weitgehend unberücksichtigt bleibt die Frage, ob die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine deutlich straffere Geldpolitik rechtfertigen. Wir sind der Ansicht, dass dies durchaus der Fall sein könnte. Der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik verläuft über den Kreditkanal. Angesichts historisch niedriger Credit Spreads und Unternehmensgewinnen, die in den letzten Jahren durchweg zweistellige Wachstumsraten verzeichneten, scheinen die Unternehmen kaum unter Kapitalmangel zu leiden.

Auf Makroebene: Mit dem Tiefpunkt des von der Fed bevorzugten Inflationsindikators im April 2025, einer Arbeitslosenquote nahe Rekordtief und einem starken US-Konsum legen die meisten Varianten der Taylor-Regel nahe, dass die Zinssätze höher und nicht niedriger sein sollten.

Abbildung 1: Scheinbare Dovishness und das Risiko geldpolitischer Fehlentscheidungen

Die meisten Varianten der Taylor-Regel legen nahe, dass – angesichts einer widerstandsfähigen US-Wirtschaft und einer über dem Ziel liegenden Inflation – der Federal-Funds-Satz höher sein sollte als der derzeitige Zielkorridor. Sollte diese Diskrepanz bestehen bleiben, könnten sich die Erwartungen hinsichtlich erhöhter Verbraucherpreise verfestigen.

Quelle: Bloomberg, Janus Henderson Investors, Stand: 30. Juni 2026. Die Taylor-Regel ist ein mathematisches Modell, das als Leitlinie für die Geldpolitik dient und auf der Grundlage von Veränderungen bei der Inflation und dem Wirtschaftswachstum das optimale Zinsniveau ermittelt. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich vergangene Trends fortsetzen oder Prognosen eintreffen werden.

Anleger an den US-Anleihemärkten müssen sich zudem des aufkommenden Phänomens der durch künstliche Intelligenz (KI) bedingten Inflation bewusst sein. Der Ausbau der KI-Infrastruktur erfordert in einem nahezu beispiellosen Ausmaß Ressourcen, die von Baumaterialien und Arbeitskräften bis hin zum Stromverbrauch für den Betrieb von Rechenzentren reichen. Darüber hinaus könnte eine restriktive Einwanderungspolitik zu einem Mangel an Fachkräften führen. Dies würde einen Wettbewerb um Arbeitskräfte auslösen, der die lohnbedingte Inflation weit über das Ökosystem der Rechenzentren hinaus in die Höhe treiben würde.

Auch wenn sich diese Entwicklung nicht unmittelbar auf die Geldbörsen der Verbraucher auswirkt, könnten die vielfältigen Auswirkungen und die geografische Verbreitung in den USA dazu beitragen, dass die Fed ihren Leitzins nahe dem aktuellen Niveau hält. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die von der KI erwarteten Produktivitätssteigerungen in der Weltwirtschaft deflationär wirken werden. Sollten sie die optimistischsten Erwartungen erfüllen, könnte die Steigerung der Arbeitseffizienz als Dämpfer für andere langfristige – und inflationäre – Kräfte wirken.

KI könnte sich auch auf den Anleihemarkt auswirken, da zur Finanzierung des Ausbaus Emissionen in Rekordhöhe erforderlich sind. Der Anstieg des Anleiheangebots in Verbindung mit den bestehenden Emissionen, die letztendlich ihre Fälligkeitsgrenze erreichen, könnte zu steigenden Renditen führen, was sich auf den gesamten Fixed-Income-Markt auswirken würde.

Positionierung für eine neue Ära

Wir gehen davon aus, dass Anleger auch künftig auf eine Allokation in festverzinsliche Wertpapiere setzen werden, um die Grundprinzipien der Kapitalerhaltung, der beständigen Einkommensgenerierung, der Diversifizierung gegenüber risikoreicheren Anlagen und einer geringen Volatilität zu gewährleisten. Mit Blick auf das wirtschaftliche und marktbezogene Umfeld, das sich voraussichtlich in den nächsten Jahren entwickeln wird, sollten Anleger unserer Ansicht nach jedoch ernsthaft in Erwägung ziehen, sich bei der Verfolgung dieser Ziele auf Wertpapiere mit kürzerer Laufzeit zu konzentrieren.

Etwaige Bedenken, dass eine Konzentration am vorderen Ende der Kurve die Diversifizierung innerhalb einer Anleihenallokation beeinträchtigen könnte, lassen sich durch die Berücksichtigung der Breite des Wertpapieruniversums ausräumen. Unternehmensanleihen mit höherer Bonität und kurzer Laufzeit bieten in der Regel eine gute Übersicht über die Zahlungsströme und die Bonität, je näher sie ihrem Fälligkeitstermin kommen.

Darüber hinaus bietet der Markt derzeit attraktive Roll-Down-Renditen, da sich die Anleihekurse dem Nennwert annähern.

Da höhere Leitzinsen nicht völlig ausgeschlossen sind, können innerhalb der Anlagen mit kürzerer Laufzeit die variablen Zinssätze von verbrieften Krediten und privaten Wertpapieren (wie in Abbildung 2 dargestellt) einen Puffer gegen Zinserhöhungen bieten.

Abbildung 2: „Yield to Worst“ und Duration von Segmenten des US-Rentenmarktes

Das Umfeld hoher Zinsen hat dazu geführt, dass viele verbriefte Anlageklassen attraktive Renditen bieten und gleichzeitig eine deutlich geringere Duration aufweisen als US-Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen.

Quelle: Bloomberg, Janus Henderson Investors, Stand: 31. Mai 2026. Bankkredite = Bloomberg US Leveraged Loan Index, High Yield = Bloomberg US Corporate High Yield Index, AAA-CLOs = J.P. Morgan US CLOIE AAA Index, AAA-ABS = Bloomberg US Aggregate Asset Backed Securities AAA Index, AAA-CMBS = Bloomberg Commercial Mortgage Backed Securities Investment Grade AAA Index, Agency-MBS = Bloomberg US MBS Index, Investment Grade = Bloomberg US Corporate Index, Investment Grade 1–3 Jahre = Bloomberg US Corporate 1–3 Yr Index, US-Staatsanleihen = Bloomberg US Treasury Index, US Agg = Bloomberg US Aggregate Index. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Erträge.

Schließlich werden die Gesetze der Konjunkturzyklen auch in einer Ära, die von höherer Inflation und höheren Zinsen geprägt sein dürfte, weiterhin gelten. Wie wir bereits vor dem Iran-Konflikt beobachten konnten, haben sich die wirtschaftlichen Entwicklungen weltweit auseinanderentwickelt, und die Zentralbanken werden ihre Geldpolitik an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Diese asynchronen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen sollten es Anlegern ermöglichen, die Duration geografisch zu streuen, indem sie sich auf Regionen konzentrieren, in denen ein nachlassendes Wachstum eine potenzielle Lockerung rechtfertigt, während sie das Kreditrisiko bündeln und die Duration in Ländern mit starker Konjunktur reduzieren.

Die Autoren: John Kerschner, Global Head of Securitized Products, Daniel Siluk, Head of Global Short Duration and Liquidity, and Michael Contopoulos, Head of Multi-Asset Macro Investing, Janus Henderson Investors