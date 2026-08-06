Tokenisierte Sachwerte: Staatsanleihen und Gold treiben den Boom

Tokenisierte Sachwerte gewinnen auf Blockchain-Plattformen deutlich an Bedeutung. Besonders gefragt sind Staatsanleihen, Gold und Aktienindizes. Daten von CoinShares und Token Terminal zeigen, warum traditionelle Finanzmärkte und Blockchain zunehmend verschmelzen.

Tokenisierte Real-World-Assets verzeichnen ein starkes Wachstum. Ihre Einzahlungen auf On-Chain-Kreditplattformen und dezentralisierten Börsen stiegen zwischen dem zweiten Quartal 2025 und dem zweiten Quartal 2026 um 223 Prozent auf 7,4 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig gingen die gesamten Einzahlungen in dezentrale Finanzplattformen um rund 15 Prozent zurück.

Das geht aus dem Forschungsbericht „The Growth of Hybrid Finance“ des Vermögensverwalters CoinShares und des On-Chain-Datenanbieters Token Terminal hervor. Die Analyse umfasst tokenisierte Fonds, Aktien und Rohstoffe, die zwischen den untersuchten Plattformen übertragen werden können.

Die Entwicklung deutet nach Einschätzung der Autoren nicht auf eine Verdrängung der traditionellen Finanzwirtschaft durch Kryptowährungen hin. Stattdessen würden klassische Anlageklassen zunehmend über Blockchain-Infrastrukturen gehandelt und abgewickelt. CoinShares bezeichnet diese Verbindung als Hybrid Finance.

Staatsanleihen und Gold dominieren die Nachfrage

Die Zusammensetzung der Nachfrage zeigt, dass vor allem konventionelle Anlageformen auf die Blockchain wandern. Bei den Einzahlungen in On-Chain-Kreditplattformen dominieren Treasury- und Multi-Strategie-Fonds. Dahinter folgen Private-Credit- und marktneutrale Strategien.

Im Spothandel entfällt der größte Anteil des Volumens tokenisierter Vermögenswerte auf Gold. Auf Plattformen für unbefristete Terminkontrakte konzentriert sich die Aktivität vor allem auf Öl, Edelmetalle, den S&P 500 und den Nasdaq-100 sowie auf Technologie- und Halbleiteraktien.

Ein möglicher Vorteil der Blockchain-Infrastruktur liegt in der kontinuierlichen Verfügbarkeit. Transaktionen können innerhalb weniger Sekunden abgewickelt werden, während traditionelle Börsen nachts und an Wochenenden geschlossen bleiben. Besonders bei weltweit stark nachgefragten Vermögenswerten könnte dies zusätzliche Handelsmöglichkeiten schaffen.

Tokenisierte Sachwerte wachsen gegen den Markttrend

Das Wachstum zeigt sich bei Sicherheiten, im Spothandel und bei Derivaten. Die Einzahlungen tokenisierter Real-World-Assets auf Kreditplattformen und dezentralisierten Börsen erhöhten sich binnen eines Jahres von 2,3 Milliarden auf 7,4 Milliarden US-Dollar. Im selben Zeitraum schrumpften die gesamten Einzahlungen in dezentrale Finanzplattformen um etwa 15 Prozent.

Auch beim Spothandel entwickelten sich beide Bereiche gegensätzlich. Während die Gesamtvolumina auf dezentralisierten Börsen um rund 70 Prozent zurückgingen, legte der Handel mit tokenisierten Real-World-Assets um etwa 220 Prozent zu. Bei unbefristeten Terminkontrakten stiegen Handelsvolumen und offene Positionen weiter, während sich der breitere Markt seit Oktober 2025 abschwächte.

„Ein Jahrzehnt lang hat die Branche daran gearbeitet, ein alternatives Finanzsystem aufzubauen. Wir hatten eine andere Sicht. Die Daten bestätigen uns jetzt. Schauen Sie sich an, was tatsächlich On-Chain genutzt wird: Staatsanleihen, Gold, der S&P 500, Halbleiteraktien. Nicht einer dieser Vermögenswerte ist ein Krypto-Asset. Anleger verlassen nicht die traditionelle Finanzwirtschaft. Sie verlagern traditionelle Vermögenswerte auf eine Infrastruktur, die in Sekunden abrechnet und nicht über Nacht geschlossen ist. Das ist Konvergenz, keine Disruption – und sie kommt von der traditionellen Seite. Dies ist bereits der zweite Bericht, der das nachweist“, sagt Jean-Marie Mognetti, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von CoinShares.

Was CoinShares unter Hybrid Finance versteht

Hybrid Finance beschreibt einen gemeinsamen Markt, in dem regulierte traditionelle Vermögenswerte und die Abwicklung über Blockchain-Netzwerke miteinander verbunden sind. Beide Systeme sollen demnach nicht parallel bestehen, sondern technisch und wirtschaftlich zusammenwachsen.

Der Bericht berücksichtigt ausschließlich übertragbare Vermögenswerte, die sich zwischen den untersuchten Plattformen bewegen lassen. Nicht portable Token und andere Vermögenswerte ohne plattformübergreifende Übertragbarkeit sind von der Analyse ausgeschlossen. Sämtliche ausgewerteten Daten stammen von Token Terminal.