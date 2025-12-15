Führungswechsel bei Agila: Thomas Vogel übernimmt als CEO

Zum 15. Dezember 2025 übernimmt Thomas Vogel den Vorstandsvorsitz der Agila Haustierversicherung mit Sitz in Hannover. Er folgt auf Marco Brandt und steht künftig an der Spitze des auf Hunde- und Katzenversicherungen spezialisierten Anbieters.

Vogel hat Wirtschaftswissenschaften in Köln und Boca Raton studiert und einen Masterabschluss im Versicherungswesen in Leipzig erworben. Den Großteil seiner beruflichen Laufbahn verbrachte er bei der Kfz-Direktversicherung Admiraldirekt, wo er über 18 Jahre tätig war und als Geschäftsführer die Entwicklung der Marke maßgeblich prägte.

Unter seiner Verantwortung entwickelte sich Admiraldirekt von einem Start-up ohne Kunden im Jahr 2007 zu einem etablierten Anbieter mit mehr als 360.000 versicherten Fahrzeugen. Das Wachstum erfolgte nach Unternehmensangaben profitabel und nachhaltig, begleitet von internen Veränderungen in Organisation und Unternehmenskultur.

Strategische Herausforderungen im Haustiermarkt

Mit seinem Wechsel zu Agila tritt Vogel in einen Markt ein, der sich zuletzt deutlich verändert hat. Steigende Kosten in der Tiermedizin und neue Wettbewerber haben den Druck auf spezialisierte Anbieter erhöht. „Der Haustiermarkt hat sich in den vergangenen Jahren enorm bewegt. Seit der Anpassung der tierärztlichen Gebührenordnung und dem Markteintritt neuer Wettbewerber ist die Konkurrenz spürbar härter geworden – gerade für Spezialversicherer wie Agila“, sagt Vogel.

Er kündigt an, Produktinnovationen weiterzuentwickeln, strategische Partnerschaften auszubauen und die Kundenorientierung des Unternehmens zu stärken. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem hochmotivierten Team die Produktinnovationen voranzutreiben, strategische Partnerschaften auszubauen und mit unserer Kundenorientierung neue Maßstäbe zu setzen“, so Vogel.

Agila gehört seit 2022 zur europaweit tätigen Pinnacle Pet Group. Deren CEO Louisa Doswell begrüßt den Führungswechsel: „Ich freue mich sehr, Thomas in der PPG-Familie willkommen zu heißen. Er startet bei Agila, einem marktführenden Unternehmen für Haustierversicherungen, in einer für uns und den gesamten deutschen Markt entscheidenden Phase.“