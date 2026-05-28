Führungswechsel bei Allianz Partners Deutschland: Olivia Pauthner übernimmt zum 1. Juni

Olivia Pauthner übernimmt zum 1. Juni 2026 die Position der Managing Director von Allianz Partners Deutschland. Gleichzeitig wird sie Hauptbevollmächtigte der AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland, und berichtet in dieser Funktion an Jolanta Karny, Regional Managing Director Europe.

Sie folgt auf Carsten Staat, der die Position über mehrere Jahre innehatte und nun innerhalb der Allianz Gruppe in eine neue Führungsaufgabe wechselt. Die genaue Funktion soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Pauthner kommt aus dem Büro des Allianz-SE-Vorstandsvorsitzenden Oliver Bäte. Seit Februar 2023 war sie dort an zentralen strategischen Initiativen auf Konzernebene beteiligt, darunter an der Weiterentwicklung der Wachstums- und Vertriebsstrategie der Allianz Gruppe.

Von der Konzernstrategie in die operative Verantwortung

Zuvor leitete sie das Produktmanagement im Bereich Kraft Privat bei der Allianz Versicherungs-AG, trieb dort die agile Transformation voran und verantwortete bereichsübergreifende Innovationsinitiativen. Zu Beginn ihrer Karriere war Pauthner im Bereich Retail P&C sowie im Marktmanagement von Allianz Deutschland tätig und begleitete die Markteinführung der Unfallversicherung.

Zur Übernahme ihrer neuen Aufgabe sagt Pauthner: „Unsere Branche wird gerade neu geschrieben – durch KI, durch neue Geschäftsmodelle, durch ein Wachstumstempo, das vor wenigen Jahren noch undenkbar war. Allianz Partners treibt diesen Wandel aktiv voran. Genau in dieser Phase übernehme ich gerne Verantwortung – gemeinsam mit unseren Teams, für unsere Partner und Kunden.“

Unter der Leitung von Carsten Staat wuchs der Umsatz von Allianz Partners Deutschland auf mehr als 670 Millionen Euro. Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterengagement stiegen in diesem Zeitraum deutlich. Staat stärkte die Marktposition durch strategisch wichtige Partnerschaften und eine konsequente „One Team“-Kultur im gesamten Unternehmen.

Stabiles Fundament nach Jahren des Aufbaus

Darüber hinaus trieb er die organisatorische Transformation und die Vereinfachung der gesellschaftsrechtlichen Struktur voran. „Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen Jahren gemeinsam erreicht haben, und dankbar für das große Engagement des gesamten Teams. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die künftige Aufgabe innerhalb der Allianz Gruppe“, sagt Staat.

Jacob Fuest, Chief Markets Officer von Allianz Partners, kommentiert den Wechsel: „Mit Olivia Pauthner übernimmt eine Führungspersönlichkeit, die strategische Klarheit mit Umsetzungsstärke verbindet. Gleichzeitig danken wir Carsten Staat für seine herausragenden Leistungen in Deutschland.“