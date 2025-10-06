Führungswechsel bei GVV: Katharina Stecher leitet künftig den Vorstand

Zum 1. Oktober hat Katharina Stecher den Vorstandsvorsitz der GVV Versicherungen übernommen. Sie folgt auf Wolfgang Schwade, der nach zwei Jahrzehnten an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand getreten ist. Stecher leitet künftig sowohl die GVV Kommunalversicherung VVaG als auch die GVV Direktversicherung AG.

Die 43-Jährige ist seit 2021 Mitglied des Vorstands und verantwortete bisher das Ressort Operations. Mit ihrer Ernennung ist die Neuordnung des Vorstandsteams abgeschlossen, die in den vergangenen Monaten schrittweise umgesetzt wurde.

Bereits Mitte Juni hatte Matthias Schulte seine Tätigkeit im Vorstand aufgenommen und leitet seitdem das Ressort IT und Operations. Zum 1. Juli kam zudem Stefan Rupp hinzu, der künftig für den Finanzbereich verantwortlich ist. Mit der neuen Aufstellung will die GVV ihre Führungsstruktur effizienter gestalten und die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts stärken.

Stecher kündigt an, den eingeschlagenen Kurs der Modernisierung konsequent fortzuführen. „Wir wollen die GVV Versicherungen zukunftssicher, modern und kundenfreundlich aufstellen. Die Basis dafür wurde in den vergangenen Jahren gelegt, jetzt wollen wir uns den Herausforderungen der Zukunft stellen, damit unsere Kundinnen und Kunden sowie die Mitglieder weiterhin ideal abgesichert sind“, sagt sie.