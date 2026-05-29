Newsletter
Podcast
Videos
Suche

HDI erweitert Berufshaftpflicht für Architekten und Ingenieure

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Carsten Lutz
Foto: HDI
Carsten Lutz, HDI: „Die ins Regelwerk neu aufgenommenen Berufsbilder spiegeln dabei insbesondere die fortschreitende Spezialisierung und Veränderung moderner Tätigkeiten wider."

HDI hat die Berufs-Haftpflichtversicherung für Architekten, Ingenieure und Sachverständige grundlegend überarbeitet. Neue Berufsbilder, erweiterte Leistungen und Nachhaltigkeitsthemen stehen im Mittelpunkt – was sich konkret geändert hat.

Die Berufs-Haftpflichtversicherung gehört für Architekten, Ingenieure und Sachverständige zum unverzichtbaren Versicherungsschutz. HDI hat diesen Schutz nun umfassend überarbeitet – sowohl inhaltlich als auch sprachlich. „Wir haben dazu einen 360-Grad-Blick auf das Produkt – von den Versicherungsbedingungen über Tarif und Systematik bis hin zur Sprache – geworfen“, sagt Carsten Lutz, Leiter Produktmanagement und Underwriting Berufshaftpflicht bei HDI.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neben der Anpassung bestehender Berufsbilder hat das Unternehmen auch neue Tätigkeitsfelder in das Regelwerk aufgenommen. Dazu gehören etwa der Energie-Effizienz-Experte und der qualifizierte Vergabeberater. Außerdem wurden Leistungen für Sachverständige, Gutachter und Projektsteuerer erweitert sowie Existenzgründer bessergestellt. „Die ins Regelwerk neu aufgenommenen Berufsbilder spiegeln dabei insbesondere die fortschreitende Spezialisierung und Veränderung moderner Tätigkeiten wider“, erklärt Lutz.

Neu in den Bedingungen ist zudem eine Besserstellung für den Zeitraum von fünf Jahren nach einem Versichererwechsel zu HDI: Im Schadenfall steht dem Versicherten ein Bedingungswahlrecht zu. Darüber hinaus wurde die sogenannte Unschädlichkeitsgrenze bei der Berufsbildklausel angehoben und der Bereich der Objektversicherung erweitert.

Nachhaltigkeitsthemen im neuen Regelwerk

Ein weiterer Schwerpunkt der Überarbeitung liegt auf der Integration von Nachhaltigkeitsthemen. So wurden unter anderem die technische Bewertung der ESG Due Diligence sowie Erweiterungen im Bereich erneuerbarer Energien aufgenommen. Auch Auditoren-Tätigkeiten für Bewertungssysteme im Bereich nachhaltiges Bauen sind jetzt im Schutz berücksichtigt.

Schließlich hat HDI auch die Sprache der Versicherungsbedingungen überarbeitet. Ziel war eine kundenorientierte und verbraucherfreundliche Formulierung, die das Regelwerk für die Versicherten verständlicher macht.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/hdi-erweitert-berufshaftpflicht-fuer-architekten-und-ingenieure-719065/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.