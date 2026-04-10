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Galcap steigt mit Laborportfolio in Heidelberg in Deutschland ein

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Anbieter: MIND AND I - stock.adobe.com
Symbolbild.

Galcap Europe betritt den deutschen Markt mit dem Kauf von drei Laborimmobilien im Heidelberger Technologiepark. Die Objekte liegen in einem der wichtigsten Life-Science-Cluster Europas und sind vollständig vermietet. Welche Rolle die Transaktion für die weitere Expansion spielt.

Der Immobilien-Asset- und Investmentmanager Galcap Europe hat drei Life-Science-Immobilien im Technologiepark „Im Neuenheimer Feld“ in Heidelberg übernommen. Das Ensemble umfasst die Gebäude 582, 583 und 584 mit rund 13.800 Quadratmetern Mietfläche, teilt Galcap mit. Mit der Transaktion steigt das Unternehmen erstmals in den deutschen Life-Science-Immobilienmarkt ein.

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Die Objekte befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum Heidelberg sowie zum Deutschen Krebsforschungszentrum. Alle Flächen sind den Angaben zufolge vollständig an Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus den Bereichen Biotechnologie, Pharma und Diagnostik vermietet.

„Die Kombination aus wissenschaftlicher Exzellenz, internationaler Forschung und einer starken Biotech-Szene macht Heidelberg zu einem idealen Standort für Life-Science-Investments,“ kommentiert Marco Kohla, Managing Partner bei Galcap Europe die Transaktion. Verkäufer ist die Sparkasse Heidelberg. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Ausbau des Portfolios in der DACH-Region

Mit dem Erwerb erweitert Galcap Europe sein bestehendes Life-Science-Portfolio. Dieses umfasst bislang vier Objekte in Österreich mit einem Verkehrswert von rund 100 Millionen Euro.

„Der Erwerb in Heidelberg markiert einen wichtigen Meilenstein beim Aufbau unseres Life-Science-Portfolios für institutionelle Investoren,“ sagt Dr. Manfred Wiltschnigg, Managing Partner bei Galcap Europe. „Unser Ziel ist es, in führenden europäischen Forschungsclustern ein skalierbares Portfolio aufzubauen, das langfristig stabile Erträge mit strukturellem Wachstum verbindet.“

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