Generali erwirbt vollvermieteten Logistikpark in Tschechien von Garbe und Progresus

Der zur Garbe Industrial gehörende Entwickler Garbe Industrial Real Estate Czech Republic hat gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner Progresus den Logistikpark Garbe Progresus Park Klášterec I an den Investmentfonds Generali Fond Realit übertragen. Der Fonds wird von Generali Investments CEE verwaltet und von Generali Real Estate beraten.

Das Objekt befindet sich in der Region Ústí nad Labem zwischen Chomutov und Klášterec nad Ohří und umfasst rund 18.500 Quadratmeter Mietfläche, teilt Garbe mit. Die Immobilie ist demnach vollständig vermietet und nach dem BREEAM-Standard „sehr gut“ zertifiziert. Ankermieter ist Isolate, ein deutscher Hersteller technischer Dämmstoffe und Hochtemperaturdämmung.

Nachfrage nach Logistikflächen in der Region

Martin Polák, Managing Director bei Garbe für Mittel- und Osteuropa, betont: „Der Garbe Park Klášterec I markiert unseren vierten Verkauf in Tschechien und der Slowakei innerhalb der vergangenen 18 Monate. Die Transaktion zeigt einmal mehr, dass hochwertige Logistikimmobilien nach wie vor stark nachgefragt sind – sowohl im Markt insgesamt als auch bei institutionellen Investoren.“

Auch Progresus bewertet die Entwicklung positiv. Mitgründer Lukáš Zrůst erklärt, der Garbe Park Klášterec I sei der Einstieg des Unternehmens in den Logistikmarkt gewesen. „Die Partnerschaft zwischen Garbe und Progresus bringt kontinuierlich Objekte hervor, die sich im Wettbewerb behaupten. Die Transaktion mit Generali Fond Realit – einem renommierten Investmentfonds mit starker europäischer Präsenz – unterstreicht das erneut.“

Generali Fond Realit baut mit dem Ankauf sein Engagement im tschechischen Markt aus. Ramon Spoladore, Head of CEE and Nordics Region bei Generali Real Estate: „Der tschechische Markt bleibt für uns von strategischer Bedeutung.“