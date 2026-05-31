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Dell-Zahlen zeigen: KI-Profiteure sind nicht die, die der Markt erwartet

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Dell Technologies
Foto: stock.adobe.com/ArieStudio
Dells Rekordquartal belegt: KI-Investitionen fließen in physische Infrastruktur – etablierte Anbieter profitieren strukturell.

Die Debatte um überhöhte KI-Investitionen der Technologiekonzerne verstellt den Blick auf das Wesentliche: Wer kassiert das Geld tatsächlich? Dells Rekordergebnisse im Infrastrukturbereich liefern eine klare Antwort – und deuten auf eine strukturelle Fehlbewertung des Marktes hin, die Anleger kennen sollten.

Die Finanzmärkte sind gefangen in einer endlosen Diskussion: Sind die astronomischen Investitionsausgaben (Capex) der Big-Tech-Konzerne für KI zu hoch? Droht hier eine Blase? Diese zyklische Sichtweise ist ein fundamentaler Denkfehler. Der Markt starrt gebannt auf die Ausgaben der „Mag 7“ und übersieht dabei völlig, wo das Geld tatsächlich landet und welche strukturelle Transformation es auslöst. Die jüngsten Quartalszahlen von Dell sind der perfekte Beleg dafür.

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Die Relevanz der „alten“ Giganten

Das Geld der Hyperscaler verpufft nicht. Es fließt direkt in die physische KI-Transformation. Der Rekordumsatz der Dell-Infrastruktur-Sparte zeigt eine beispiellose, ungebrochene Nachfrage nach Servern. Der Markt unterschätzt, dass mit diesen massiven Investitionen etablierte Unternehmen außerhalb der bekannten Nvidias plötzlich ihr gesamtes Geschäftsmodell transformieren. Ein rasant wachsender Auftragsbestand und eine starke Prognose für das Gesamtjahr zeigen, welch starke Positionen Dell hier innehat. Vermeintlich „alte“ Spieler rücken plötzlich wieder in den Fokus.

Profitieren von Geldströmen und echten Knappheiten

Die Diskussion darüber, ob der Capex der Hyperscaler zu groß ist, führt am eigentlichen Ziel vorbei. Stattdessen geht es um die Frage, wer von den unaufhaltsamen Investitionen und den daraus resultierenden physischen Engpässen profitiert. Denn ein Server allein reicht nicht. Um die durch KI erforderliche Rechenleistung in Zukunft zu bewältigen, läuft die Welt in massive, unelastische Limitationen hinein. Deshalb führt an diesen Unternehmen und den entsprechenden Aktien kein Weg vorbei:

  • Energie & Stromnetze: Der unersättliche Hunger von KI-Rechenzentren nach Grundlaststrom.
  • Speicherlösungen (Storage): Die exponentielle Datenexplosion, die High-Speed-Speicher zur Mangelware macht.
  • Netzteile & Kühlung: Kritische Spezialkomponenten, ohne die kein moderner KI-Server betrieben werden kann.

Fazit: Wer die KI-Transformation nur über die Aktienkurse von Handvoll Software- oder Chip-Giganten definiert, verpasst die eigentliche Story. Die globalen Investitionen fließen in das Fundament der Wirtschaft und machen etablierte Infrastruktur-Akteure zu den wahren Profiteuren von morgen. Diese strukturelle Fehlbewertung des Marktes nutzen wir für unsere Anleger im MainSky Macro Allocation Fund.

Autor Dr. Eckhard Schulte ist Vorstandsvorsitzender MainSky Asset Management.

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