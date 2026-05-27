OVB sichert sich bAV-Mandat für Adina Hotels in Deutschland 

Die OVB Vermögensberatung AG hat das Mandat für die betriebliche Altersvorsorge der Adina Hotelgruppe in Deutschland gewonnen, teilt der Finanzdienstleister mit. Das Kölner Unternehmen übernimmt damit die Beratung und Betreuung von 450 Mitarbeitenden der Hotelkette. Als Produktpartner ist Signal Iduna eingebunden.

Das neue Mandat knüpft an eine bereits laufende Kooperation an: OVB und Adina arbeiten bislang im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung zusammen. Mit der betrieblichen Altersvorsorge erweitert sich der Beratungsumfang nun deutlich.

Die strategische Projektleitung liegt bei Emre Ayalp, Director bei OVB. Die operative Umsetzung verantwortet er gemeinsam mit dem bAV-Experten Holger Schroth. „Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, dass OVB im Firmenkundengeschäft und insbesondere im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge ein starker Partner ist“, sagt Ayalp.

Adina Hotels begründet die Entscheidung mit dem Ziel, die eigene Attraktivität als Arbeitgeber zu stärken und den Beschäftigten ein zukunftsorientiertes Vorsorgeangebot bereitzustellen.