Gold unter Druck: Reicht das Angebot künftig noch aus?

Was lange wie ein Nischenthema wirkte, entwickelt sich zunehmend zu einer ernstzunehmenden Fragestellung für Investoren, Zentralbanken und die gesamte Rohstoffbranche.

Strukturelle Grenzen auf der Angebotsseite

Die globale Goldförderung befindet sich seit einigen Jahren in einer Phase der Stagnation. Zwar werden jährlich rund 3.000 bis 3.500 Tonnen Gold aus Minen gewonnen, doch das Wachstum ist begrenzt. Neue große Lagerstätten werden immer seltener entdeckt, während bestehende Minen zunehmend schwerer zugänglich sind. Die Förderkosten steigen entsprechend – nicht zuletzt durch strengere Umweltauflagen, höhere Energiekosten und geopolitische Risiken in Förderländern.

Hinzu kommt: Die Entwicklungszeiten für neue Minenprojekte sind lang. Zwischen Exploration, Genehmigung und Produktionsstart vergehen häufig zehn Jahre oder mehr. Selbst wenn heute bedeutende Vorkommen entdeckt würden, könnten sie kurzfristig kaum zur Entlastung beitragen. Dass das Angebot nur sehr träge auf steigende Preise und Nachfrage reagiert, wird auch von Marktanalysten betont. So verweist etwa Goldman Sachs darauf, dass das Goldangebot strukturell nur langsam ausgeweitet werden kann – selbst in Phasen stark steigender Preise.

Auch das Recycling von Altgold – etwa aus Schmuck oder Elektronik – liefert zwar einen wichtigen Beitrag, ist aber ebenfalls limitiert. Es reagiert stark auf den Goldpreis und kann strukturelle Angebotsengpässe nicht vollständig kompensieren.

Nachfrage auf Rekordniveau

Während das Angebot kaum wächst, zieht die Nachfrage spürbar an. Treiber sind mehrere Faktoren:

Zentralbanken: Seit einigen Jahren bauen insbesondere Schwellenländer ihre Goldreserven massiv aus. Länder wie China, Indien oder die Türkei sehen Gold als strategische Absicherung gegen Währungsrisiken und geopolitische Spannungen.

Seit einigen Jahren bauen insbesondere Schwellenländer ihre Goldreserven massiv aus. Länder wie China, Indien oder die Türkei sehen Gold als strategische Absicherung gegen Währungsrisiken und geopolitische Spannungen. Privatanleger: In Zeiten hoher Inflation, politischer Unsicherheit und volatiler Kapitalmärkte steigt die Nachfrage nach physischen Edelmetallen als „sicherer Hafen“.

In Zeiten hoher Inflation, politischer Unsicherheit und volatiler Kapitalmärkte steigt die Nachfrage nach physischen Edelmetallen als „sicherer Hafen“. Industrie und Technologie: Auch wenn dieser Anteil im Vergleich kleiner ist, wächst die industrielle Nutzung – etwa in der Elektronik oder Medizintechnik.

Bemerkenswert ist dabei die Verschiebung in Richtung physischer Nachfrage. Während in der Vergangenheit börsengehandelte Produkte (ETFs) einen großen Teil ausmachten, gewinnt die tatsächliche Auslieferung von Barren und Münzen wieder an Bedeutung.

Auch Notenbanken beobachten diese Entwicklung zunehmend kritisch. In einer aktuellen Analyse weist die Europäische Zentralbank darauf hin, dass die künftige Preisentwicklung maßgeblich davon abhängt, wie flexibel das Angebot auf die steigende Nachfrage reagieren kann. Die implizite Botschaft: Sollte das Angebot nicht Schritt halten, drohen strukturelle Spannungen im Markt.

Papiergold versus physisches Gold

Ein zentraler Punkt der aktuellen Diskussion ist die Diskrepanz zwischen „Papiergold“ und physischem Gold. Der Großteil des Handelsvolumens an den Terminbörsen basiert auf Derivaten, die oft nicht vollständig durch physisches Gold hinterlegt sind.

Kritiker warnen, dass dieses System anfällig sein könnte, wenn es zu einem sprunghaften Anstieg der physischen Nachfrage kommt. In einem solchen Szenario könnte sich zeigen, dass deutlich mehr Ansprüche auf Gold bestehen als tatsächlich verfügbare Bestände.

Ob es tatsächlich zu einem „Lieferengpass“ kommt, ist umstritten. Klar ist jedoch: Die Struktur des Marktes verstärkt die Sensibilität gegenüber Angebotsschocks.

Geopolitik als zusätzlicher Faktor

Die geopolitische Lage verschärft die Situation zusätzlich. Sanktionen, Handelskonflikte und eine zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft führen dazu, dass Staaten verstärkt auf physische Werte setzen, die außerhalb des klassischen Finanzsystems liegen.

Gold profitiert von diesem Trend. Gleichzeitig erschweren politische Unsicherheiten Investitionen in neue Förderprojekte – ein weiterer dämpfender Faktor auf der Angebotsseite.

Was bedeutet das für Anleger?

Für Investoren ergeben sich daraus mehrere Implikationen:

Langfristige Preisperspektive: Ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage spricht grundsätzlich für steigende Preise – wenngleich kurzfristige Schwankungen weiterhin wahrscheinlich bleiben. Marktbeobachter verweisen dabei explizit auf die Kombination aus begrenztem Angebot und hoher Nachfrage als zentralen Preistreiber. Bedeutung physischer Bestände: Die Diskussion um reale Verfügbarkeit könnte dazu führen, dass physisches Gold gegenüber „Papiergold“ an Attraktivität gewinnt. Diversifikation: Gold bleibt ein wichtiges Instrument zur Absicherung von Portfolios, insbesondere in unsicheren Zeiten.

Gleichzeitig sollten Anleger die Risiken nicht ausblenden. Gold wirft keine laufenden Erträge ab, und Preisentwicklungen können stark von makroökonomischen Faktoren wie Zinsen oder Währungsbewegungen beeinflusst werden.

Fazit: Engpass oder strukturelle Verknappung?

Ob das physische Goldangebot künftig tatsächlich nicht mehr ausreicht, lässt sich derzeit nicht eindeutig beantworten. Vieles spricht jedoch dafür, dass der Markt strukturell angespannter wird. Begrenzte Förderkapazitäten treffen auf eine wachsende, zunehmend strategisch motivierte Nachfrage.

Die Tonlage hat sich dabei spürbar verändert: Während Notenbanken wie die EZB die geringe Anpassungsfähigkeit des Angebots hervorheben, sprechen Marktanalysten bereits offen von einem Umfeld, in dem begrenztes Angebot auf robuste Nachfrage trifft. Für die Finanzbranche bedeutet das: Gold dürfte seine Rolle als sicherer Hafen nicht nur behalten, sondern weiter ausbauen. Die Frage ist weniger, ob Gold knapp wird – sondern wie sensibel der Markt künftig auf Ungleichgewichte reagieren wird.