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Goldpreis vor dem Comeback? Die Prognosen der Analysten in der Übersicht

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Goldpreis
Bild: KI-generiert mit ChatGPT / DALL·E
Goldpreis erholt sich nach der Korrektur. Analysten sehen Chancen durch Zentralbankkäufe und Zinserwartungen.

Nach der kräftigen Korrektur im ersten Halbjahr mehren sich die Anzeichen für eine Erholung des Goldpreises. Zentralbankkäufe, geopolitische Unsicherheiten und veränderte Zinserwartungen sorgen für Rückenwind. Ob daraus ein neuer Aufwärtstrend entsteht, bleibt jedoch offen.

Der Goldpreis hat sich nach einer monatelangen Schwächephase spürbar erholt. In den vergangenen Tagen konnte das Edelmetall einen Teil der Verluste seit dem Rekordhoch zu Jahresbeginn wettmachen. Marktbeobachter führen die Entwicklung vor allem auf geopolitische Unsicherheiten, eine wieder anziehende Nachfrage der Zentralbanken und veränderte Zinserwartungen zurück.

Anfang 2026 erreichte Gold mit knapp 5.600 US-Dollar je Feinunze ein Allzeithoch. Anschließend setzte eine kräftige Korrektur ein, in deren Verlauf der Preis rund ein Viertel seines Wertes verlor. Seit Juli stabilisiert sich der Markt wieder. Zu Beginn des August legten Gold-Futures innerhalb weniger Handelstage um mehr als fünf Prozent zu und stiegen zeitweise wieder über 4.300 US-Dollar je Feinunze.

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Der World Gold Council berichtete zuletzt von einer steigenden Nachfrage der Zentralbanken im zweiten Quartal. Gleichzeitig stützen Erwartungen einer weniger restriktiven Geldpolitik und stabiler US-Leitzinsen die Nachfrage nach dem zinslosen Edelmetall.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Auch die aktuellen Prognosen großer Marktteilnehmer fallen überwiegend positiv aus, unterscheiden sich jedoch bei den Kurszielen.

Goldman Sachs rechnet laut aktuellen Berichten bis zum Jahresende mit einem Goldpreis von rund 4.900 US-Dollar je Feinunze. Die Dekabank erwartet dagegen einen Anstieg auf etwa 4.350 US-Dollar. Beide Institute begründen ihre Einschätzungen mit den anhaltenden Zentralbankkäufen und den geopolitischen Unsicherheiten.

Auch aus charttechnischer Sicht sehen einige Analysten Spielraum für weitere Kursgewinne. Finanzradar hält bei einer erfolgreichen Verteidigung der aktuellen Unterstützungszone einen Anstieg in Richtung 4.400 US-Dollar für möglich. Voraussetzung sei allerdings, dass der Goldpreis wichtige Widerstände nachhaltig überwindet.

AnalystAusblickKursziel / Marke
Goldman SachsBullisch4.900 US-Dollar je Feinunze
DekabankModerat positiv4.350 US-Dollar je Feinunze
FinanzradarPositiv bei Ausbruch4.400 US-Dollar je Feinunze
BeInCryptoVorsichtigUnter 3.900 US-Dollar droht Eintrübung

Geldpolitik bleibt entscheidender Faktor

Nicht alle Marktbeobachter teilen den optimistischen Ausblick. BeInCrypto weist darauf hin, dass ein Rückfall unter die Unterstützungsmarke von rund 3.900 US-Dollar das charttechnische Bild wieder deutlich verschlechtern könnte. Zudem hänge die weitere Entwicklung maßgeblich von den Entscheidungen der US-Notenbank sowie den Kapitalzuflüssen in Gold-ETFs ab.

Die Stimmung am Goldmarkt hat sich zuletzt deutlich verbessert. Kurzfristig sprechen die wieder steigenden Zentralbankkäufe, geopolitische Risiken und die veränderten Zinserwartungen für eine Fortsetzung der Erholung. Ob daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht, dürfte jedoch vor allem von der weiteren Geldpolitik der US-Notenbank, der Inflationsentwicklung und der Nachfrage institutioneller Investoren abhängen.

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