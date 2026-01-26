Gothaer bündelt Haus, Haftung und Rechtsschutz in neuen Multirisk-Tarifen

Die Gothaer Allgemeine bringt eine neue Generation von Multirisk-Versicherungen auf den Markt. Die Produkte bündeln mehrere zentrale Versicherungsbausteine in einem Vertrag, darunter Hausrat-, Glasbruch-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung. Für selbstgenutzte Einfamilienhäuser ist auch der Wohngebäudeschutz integriert.

Durch die Bündelung sollen Versicherungslücken vermieden und der Absicherungsumfang übersichtlich gestaltet werden. Gleichzeitig wurden die Leistungen in den einzelnen Sparten gezielt weiterentwickelt und an aktuelle Schaden- und Lebensrealitäten angepasst.

Im Mittelpunkt steht ein umfassender Schutz für Wohnen und Alltag, der unterschiedliche Lebenssituationen abdeckt und sich flexibel erweitern lässt.

Erweiterter Schutz für Gebäude und Hausrat

Im Wohngebäudeschutz reagiert die neue Produktgeneration auf die zunehmende Häufigkeit von Sturmschäden. Schäden am Gebäude sind künftig bereits ab Windstärke sieben versichert. Zudem wurde der Diebstahlschutz für fest mit dem Gebäude verbundene Sachen ausgeweitet, indem die bisherige Entschädigungsgrenze entfällt.

Auch in der Hausratversicherung wurden die Leistungen angepasst. Höhere Entschädigungsgrenzen für Wertsachen und Fahrraddiebstahl tragen dem Umstand Rechnung, dass die Werte im Haushalt in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind.

Ergänzt wird der Leistungsumfang durch einen erweiterten Rechtsschutz. Neu hinzugekommen ist eine Bauherren-Rechtsschutzversicherung, die Versicherte bei rechtlichen Auseinandersetzungen rund um private Bauvorhaben unterstützt, etwa bei Konflikten mit Handwerksbetrieben oder Bauverträgen.

Produktansatz und Nachhaltigkeit

„Die Produkte geben unseren Kundinnen und Kunden Sicherheit, auf die sie sich verlassen können“, sagt Laura Elaine Schäfer, Leiterin des Produktmanagements Privatkunden. „Wir erhalten die bewährten Merkmale unserer Multirisk-Versicherungen – etwa die Bündelung zentraler Risiken in einem Vertrag – und stärken sie gezielt dort, wo sich Schadenbilder und Kundenbedürfnisse verändern. So entsteht ein moderner Rundumschutz, der sich an unterschiedliche Lebenssituationen anpassen lässt.“

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Tarife liegt auf Nachhaltigkeit. Die Produkte beinhalten unter anderem eine Energieberatung sowie die Übernahme von Mehrkosten für eine energetische Modernisierung nach einem Schaden, beispielsweise bei Haushaltsgeräten oder am Gebäude.

Ziel ist es, Kundinnen und Kunden bei umweltbewussten Entscheidungen zu unterstützen, ohne dass daraus zusätzliche finanzielle Belastungen entstehen.

Optionale Bausteine und Beitragsvorteile

Für einen erweiterten Schutz stehen optionale Bausteine zur Verfügung. Dazu zählt unter anderem der ExtraSchutz mit einer unbegrenzten Allgefahrendeckung für Hausrat und Wohngebäude. Zusätzlich kann ein Schutz für Gefahren rund um das Internet gewählt werden, ebenso höhere Entschädigungsgrenzen für Wertsachen und Fahrraddiebstahl.

Bereits ab Vertragsbeginn profitieren Kundinnen und Kunden von einem Schadenfreiheitsrabatt von bis zu 20 Prozent, sofern in den vergangenen Jahren kein Schaden eingetreten ist. Bei weiterem schadenfreiem Verlauf sind anschließend Beitragsrabatte von bis zu 30 Prozent möglich.