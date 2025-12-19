Newsletter
Prisma Life legt zweistellig zu und steigert Überschuss deutlich

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Prisma Life
Holger Beitz, CEO der Prisma Life

Prisma Life blickt für 2025 auf ein deutlich verbessertes Geschäftsjahr. Das Neugeschäft wächst zweistellig, der Jahresüberschuss steigt spürbar, und auch externe Analysten bestätigen die stabile Entwicklung.

Die Prisma Life AG erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein deutliches Wachstum. Nach vorläufigen Zahlen steigt das Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Prozent auf mehr als 27 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte das Neugeschäft bei 25,1 Millionen Euro gelegen.

Nach Angaben des Unternehmens profitiert die Entwicklung vor allem von der hohen Flexibilität der angebotenen Vorsorgeprodukte. Kundinnen und Kunden nutzen laut Prisma Life häufig die Möglichkeit, laufende Verträge durch Zuzahlungen aufzustocken, während die Nachfrage nach klassischen Altersvorsorgelösungen im Markt insgesamt verhalten bleibt.

„Das ist ein großer Erfolg und bestärkt uns in unserer Strategie, Vorsorgeprodukte anzubieten, die unseren Kundinnen und Kunden eine hohe Flexibilität bieten“, sagt Holger Beitz, CEO der Prisma Life, und verweist auf das veränderte Sparverhalten vieler Kunden.

Deutlich höherer Überschuss erwartet

Auch beim Jahresüberschuss rechnet die PrismaLife mit einem klaren Zuwachs. Der Vorstand geht derzeit von einem Ergebnis von rund 2,5 Millionen Euro aus. Damit würde sich der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. „Momentan gehen wir von einem Jahresüberschuss von circa 2,5 Millionen Euro aus. Das ist mehr als das Doppelte des Vorjahres“, sagt Beitz. Für die kommenden Jahre erwarte das Unternehmen weitere Ergebnissteigerungen.

Rating und Nachhaltigkeit im Fokus

Die Kölner Ratingagentur Assekurata sieht den Versicherer in einem zukunftsträchtigen Markt positioniert. Zusätzliche Entwicklungspotenziale ergeben sich nach Einschätzung der Analysten aus der stärkeren Verzahnung mit dem BarmeniaGothaer-Konzern.

Neben der finanziellen Stabilität wird auch das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit erneut ausgezeichnet. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung erhält der Versicherrer erneut ein Gold-Label. Im Ranking 2025 von Zielke Rating erreicht das Unternehmen unter 50 deutschen Versicherern den dritten Platz. „Nachhaltigkeit ist seit mehr als zehn Jahren ein wesentlicher Pfeiler unserer Unternehmensstrategie“, sagt Beitz. Das Team der PrismaLife setze diesen Anspruch im Wettbewerb mit großen Versicherern konsequent um, insbesondere im Interesse von Kunden und Vertriebspartnern.

