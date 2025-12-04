HDI Global startet ersten Versicherungsschutz für ESG-Risiken in Lieferketten

HDI Global erweitert sein Angebot um eine Lösung für Unternehmen, die in ihren Lieferketten mit wachsenden ESG-Anforderungen konfrontiert sind. Der neue Deckungsbaustein Lieferketten-ESG-Risiko soll finanzielle Folgen von Verstößen gegen Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards abfedern und Unternehmen beim Umgang mit komplexen regulatorischen Vorgaben unterstützen. Der Versicherungsschutz ist Teil der Strategie des Versicherers, Nachhaltigkeitsaspekte stärker in die Versicherungstechnik einzubetten.

Abdeckung von Haftpflicht- und Eigenschäden

Die Lösung greift sowohl bei gesetzlichen Haftpflichtansprüchen als auch bei vertraglichen Forderungen, die aus einem Verhaltenskodex entstehen können. Sie soll Unternehmen schützen, wenn Abnehmer aufgrund eines ESG-Verstoßes vom Vertrag zurücktreten und Ansprüche geltend machen.

Zusätzlich deckt der Baustein Eigenschäden ab, die durch Verletzungen definierter ESG-Rechtspositionen bei direkten Zulieferern ausgelöst werden. Dazu zählt auch der Schutz vor Rücktrittsrechten der Abnehmer. Das Produkt adressiert damit Anforderungen aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz sowie der kommenden EU-Richtlinie CSDDD.

Für Unternehmen bedeutet dies eine Absicherung gegenüber Risiken, die bislang kaum versicherbar waren. Gleichzeitig lässt sich Compliance stärken, da Verstöße in der Lieferkette strukturell besser handhabbar werden. Der Versicherer positioniert sich damit als Partner für Firmen, die in nachhaltige und regulatorisch belastbare Strukturen investieren.

Auszeichnung als Versicherungsprodukt des Jahres

Der Deckungsbaustein erhielt im Oktober die Auszeichnung „Versicherungsprodukt des Jahres 2025“ vom Deutschen Institut für Service-Qualität. Bewertet wurden vor allem die Kategorien Innovation und Nutzen. Neben der ESG-Lösung wurden zwei weitere Produkte von HDI Global prämiert, darunter eine Lösung im Bereich Corporate Travel und die WindkraftPlus – Künstliche Intelligenz-Versicherung. Die Anerkennungen unterstreichen die Entwicklung neuer Deckungskonzepte in Märkten, die durch technologische Veränderungen und regulatorische Vorgaben geprägt sind.

Strategische Einordnung des Versicherers

„HDI Global begleitet seine Kunden als Partner in Transformation bei der Umsetzung nachhaltiger Strategien und beim Einsatz innovativer Technologien – mit Lösungen, die Sicherheit und Fortschritt verbinden. Die dreifache Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, nicht nur klassische Versicherungslösungen anzubieten, sondern aktiv Themen wie ESG-Risiken, Künstliche Intelligenz und die Absicherung komplexer Lieferketten zu adressieren“, sagt Stephan Geis, Managing Director Germany bei HDI Global.

Er ergänzt: „Mit unserer neuen Lösung setzen wir gemeinsam mit unseren Kunden Maßstäbe für Sicherheit und Innovation. Makler profitieren von einem klaren Wettbewerbsvorteil durch ESG-Expertise, während Unternehmen Vertrauen und Sicherheit gewinnen – ein entscheidender Faktor in Zeiten komplexer und unübersichtlicher regulatorischer ESG-Anforderungen.“

Die Einführung des Lieferketten-ESG-Risikos markiert für den Versicherer einen weiteren Schritt, Nachhaltigkeit und Risikoabsicherung enger miteinander zu verknüpfen.