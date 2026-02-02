Newsletter
HEP kooperiert für ELTIF-Platzierung mit FondsSuperMarkt

Veröffentlichung:
New ecologic house with Nachaufnahme einer Solaranlage.
Foto: PantherMedia / anna_stasiia (YAYMicro)
Solarkollektoren (Symbolbild).

Die HEP Kapitalverwaltung AG (HEP KVG), Spezialist für Solarinvestments, kooperiert ab Februar 2026 mit dem Fondsvermittler „FondsSuperMarkt“. Damit ist der „Hep solar Invest ELTIF“ über die Online-Plattform erhältlich.

Für Anlegerinnen und Anleger, die über FondsSuperMarkt in den Fonds investieren, entfallen durch die Kooperation der Ausgabeausschlag, ab 1.500 Euro Depotvolumen die Depotgebühren, sowie etwaige Transaktionskosten, teilt Hep solar mit. „Dadurch haben wir einen einfachen und kostengünstigen Zugang zum Hep solar Invest ELTIF geschaffen haben“, sagt Oliver Lang, Leading Expert Business Development Sales bei der HEP Vertrieb GmbH.

FondsSuperMarkt ist eine Marke der Infos AG und vermittelt den Angaben zufolge seit 2009 Investmentdepots und Fonds zum günstigen Discountpreis. Dafür arbeite das Unternehmen mit etablierten Partner-Depotbanken zusammen. Die Plattform hat derzeit rund 19.000 Kundinnen und Kunden.

Der „Hep solar Invest ELTIF“ investiert in die Entwicklung, den Bau und Betrieb von Photovoltaik- und Speicherprojekten in Europa, Kanada, USA und Japan. Die HEP KVG fungiert als Initiator und Anlageberater. Service-KVG ist die Hansainvest LUX.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

