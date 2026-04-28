Portagon erweitert Plattform um Multi-Asset-Private-Markets-Fonds

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Jamal El Mallouki, Portagon

Portagon erweitert seinen Marktplatz mit einem Multi-Asset-Private-Markets-Fonds von Natixis Investment Managers um einen weiteren ELTIF. Der Fonds setzt auf breite Diversifikation. Wie viele Vertriebspartner die Plattform inzwischen angebunden hat.

Mit dem Natixis Multi Private Assets Navigator nimmt Portagon einen weiteren europäischen langfristigen Investmentfonds (ELTIF) in sein Angebot auf. Der Fonds ist ab sofort über den digitalen Marktplatz Portagon next verfügbar und richtet sich an Anleger mit Interesse an breit diversifizierten Private-Market-Investments.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Konzept des Evergreen-Fonds basiert auf der Kombination mehrerer Anlageklassen: Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sowohl innerhalb der Natixis-IM-Gruppe als auch über externe Anbieter. Das Management des Fonds übernimmt Vega Investment Solutions, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers. Patrick Sobotta, Geschäftsführer für Zentral- und Osteuropa und Leiter der Private Asset Academy bei Natixis IM, sagt: „Die Kombination aus Evergreen-Struktur und ELTIF-2.0-Rahmen bietet eine innovative, transparente und flexible Lösung – und macht Private Assets für ein breiteres Publikum zugänglich.“

Jamal El Mallouki, Managing Director und Mitgründer von Portagon, betont: „Der Natixis Multi Private Assets Navigator weist durch das Multi-Boutiquen-Modell und die Möglichkeit, auch auf externe Anbieter zugreifen zu können, ein sehr großes Diversifikationspotenzial auf.“ Nach Angaben von Portagon wächst die Plattform Portagon next weiter. Aktuell sind demnach 55 Vertriebspartner angeschlossen.

Natixis Investment Managers verwaltet nach eigenen Angaben mehr als 1,5 Billionen US-Dollar beziehungsweise 1,3 Billionen Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitzen in Paris und Boston ist Teil der Groupe BPCE.

