HIH Invest steigert Multi Manager Business auf über zehn Milliarden Euro

Im zweiten Quartal hat der Bereich Investoren mit Mandaten von circa vier Milliarden Euro Gesamtvolumen als Neukunden hinzugewonnen, teilt HIH Invest mit. Damit wachse das Geschäftsfeld Multi Manager Business auf über zehn Milliarden Euro an.

„Institutionelle Investoren stehen am Ende der Niedrigzinsphase vor der Aufgabe, ihre Anlagen in Immobilien und anderen Alternatives wetterfest zu machen. Im Mittelpunkt steht dabei die Stabilität der Portfolien. Wir können beispielsweise Auf- und Abwertungseffekte in den Portfolien ausbalancieren oder stille Reserven gezielt schaffen beziehungsweise auflösen. Mit Dachfondslösungen sind Investoren zudem in der Lage, die Höhe und den Zeitpunkt der Ausschüttungen passgenau festzulegen und damit Ergebnisse zu steuern“, erklärt Alexander Eggert, Geschäftsführer der HIH Invest, die hohe Nachfrage.

Unter anderem Stresstests nachgefragt

Mit den Lösungen des Geschäftsbereichs Multi Manager Business können institutionelle Investoren ihre gesamte Kapitalanlage bestehend aus Immobilien-Zielfonds, Zielfonds anderer Assetklassen wie Erneuerbare Energien und Infrastruktur oder auch Immobilien-Direktbeständen nach individuellen Bedürfnissen und Anforderungen bündeln, so HIH Invest. Das Leistungsspektrum reicht demnach von der Entwicklung und Überprüfung der Anlagestrategie, der Portfolio- und Assetanalyse des Bestandes, der Erstellung von ESG-Reportings für Dachfonds, der Auswahl, Prüfung und Zeichnung von Zielfonds bis zur Übernahme der Interessenvertretung in Anlageausschüssen. Das MMB-Angebot richtet sich vor allem an Versorgungs- und Altersvorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Pensionskassen, Sparkassen und Banken.

„Aktuell werden neben den klassischen Managementleistungen etwa Portfolioanalysen, Stresstests oder Allokationsberatungen besonders nachgefragt“, berichtet Katharina Hopp, Head of Multi Manager Business der HIH Invest. „Zentral für unsere Kunden sind auch die umfassenden Reporting-Leistungen.“