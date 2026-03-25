Transaktionsvolumen erreicht 535 Millionen Euro: Manova zieht Bilanz für 2025

Manova Partners hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Transaktionsvolumen von rund 535 Millionen Euro abgeschlossen, teilt das Unternehmen mit. Davon entfallen etwa 225 Millionen Euro auf Ankäufe und rund 312 Millionen Euro auf Verkäufe. Insgesamt wurden acht Immobilien veräußert, vor allem Büro- und Logistikobjekte in den USA.

Ein wesentlicher Teil der Investitionen entfiel auf zwei größere Objekte in den USA und Polen. In Warschau erwarb das Unternehmen die Büroimmobilie „Vibe A“ im Teilmarkt City Center West. In den USA kam eine gemischt genutzte Immobilie im Silicon Valley hinzu.

Der Fokus auf Transaktionen soll auch 2026 bestehen bleiben. Bereits im ersten Quartal wurden den Angaben zufolge Ankäufe im Volumen von 187 Millionen Euro abgeschlossen oder befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Vermietung und Finanzierung im Fokus

Neben dem Transaktionsgeschäft stand 2025 die Entwicklung des Bestandsportfolios im Mittelpunkt. Insgesamt wurden Neuvermietungen über rund 410.000 Quadratmeter abgeschlossen. Davon entfallen 255.000 Quadratmeter auf Europa, rund 87.000 auf Lateinamerika und etwa 72.400 auf die USA.

Die Vermietungsquote lag zum Jahresende bei rund 93 Prozent. Parallel dazu sicherte das Unternehmen die Finanzierung des Portfolios: 13 Finanzierungen über insgesamt rund 530 Millonen Euro wurden abgeschlossen oder verlängert. Die Assets under Management beliefen sich zum Jahresende auf 10,4 Milliarden Euro.

Strategische Ausrichtung für 2026

Florian Winkle, Co-CEO von Manova Partners, sagt: „2025 lag unser Fokus auf Transaktionen. Wir haben vorhandene Opportunitäten im Sinne unserer Anleger genutzt und uns von Büroimmobilien und Logistikobjekten getrennt. Vor allem nach unseren Logistikimmobilien war die Nachfrage hoch und wir konnten gute Preise erzielen. 2026 wollen wir wieder verstärkt auf der Käuferseite unterwegs sein.“

Für das laufende Jahr setzt das Unternehmen weiterhin auf Logistikimmobilien in Europa und Mexiko. Zudem sollen Chancen im Bürosegment genutzt werden. Auch Data-Center rücken als Beimischung in den Fokus, insbesondere in den nordischen Ländern.

Ausbau des Asset Managements für Dritte

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des Asset Managements für externe Investoren. Hintergrund ist eine steigende Nachfrage nach professioneller Unterstützung im Immobilienmanagement. Christian Göbel, Co-CEO von Manova Partners, sagt: „Hier sehen wir eine große Nachfrage. In herausfordernden Zeiten steigt die Nachfrage nach professioneller Unterstützung beim Immobilien Management.“

Manova Partners ist nach eigenen Angaben ein internationaler Immobilien-Investmentmanager mit Hauptsitz in München und 18 regionalen Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Korea. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000 als GLL Real Estate Partners und gehörte von 2018 bis 2024 zur australischen Macquarie Gruppe. Seit Dezember 2024 firmiert das Unternehmen als Manova Partners. Die Unternehmensanteile befinden sich den Angaben zufolge ausschließlich im Besitz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.