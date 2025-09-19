Hitliste Maklerpools: PMA setzt auf Ausbau von Infrastruktur und Vertrieb

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer des Maklerpools PMA (Platz 13):

„In einem herausfordernden aber auch chancenreichen Marktumfeld haben wir 2024 unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Die deutlichen Verbesserungen bei Umsatz und Ertrag zeigen, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind.

Für 2025 sehen wir weitere Wachstumspotenziale. Deshalb investieren wir weiterhin gezielt in den Ausbau unserer Infrastruktur und die Stärkung unseres Vertriebs, um unsere Marktposition nachhaltig zu festigen.“

