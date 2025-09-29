Newsletter
Hitliste Maklerpools: Midema blickt zuversichtlich auf das verbleibende Jahr 2025

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Der Maklerpool Midema aus Minden ist erfolgreich in das Jahr 2025 gestartet. Geschäftsführer Anton Dschida ist auch für das zweite Halbjahr zuversichtlich. Es „könnte wieder spannend werden“. 

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. 

Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute Anton Dschida, Geschäftsführer der Midema Assekuranz-Assecuradeurs GmbH (Platz 22):

„2025 hat für uns erfolgreich begonnen. Die Bauwirtschaft beziehungsweise das Bauhandwerk erholt sich leicht, die Rückgänge der Vorjahre konnten durch Sanierungsmaßnahmen und steigende Prämien kompensiert werden. Das zweite Halbjahr könnte wieder spannend werden, wir sehen dem sehr zuversichtlich entgegen.“

