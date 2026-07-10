Hotelinvestments: Betreiberqualität wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor

Nach Angaben des Immobilienberatungsunternehmens Colliers behauptet sich der deutsche Hotelmarkt auch im zweiten Quartal 2026 in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und erschwerter Finanzierungsbedingungen stützen Geschäftsreisen, Messe- und Kongressveranstaltungen sowie die anhaltend hohe Nachfrage im Freizeittourismus den Markt. Das Transaktionsvolumen belief sich im ersten Halbjahr auf rund 625 Millionen Euro.

Vor allem große Städte und etablierte Freizeitregionen verzeichneten eine stabile Übernachtungsnachfrage und konstante Auslastungswerte. Als wesentlicher Treiber gilt die robuste Inlandsnachfrage. Hinzu kommen Trends wie kürzere, aber häufigere Reisen, die Kombination von Geschäfts- und Freizeitreisen sowie eine steigende Nachfrage nach flexiblen Übernachtungskonzepten. Davon profitieren den Angaben zufolge zunehmend auch Hotelstandorte außerhalb der klassischen Metropolregionen.

Investoren richten ihren Blick laut Colliers immer stärker auf die operative Leistungsfähigkeit der Hotelbetreiber. Kriterien wie Bonität, Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, Kostenstruktur sowie die Ausgestaltung von Pacht- und Managementverträgen gewinnen für die Bewertung von Risiken und Preisen an Bedeutung. Betreiber mit starken Marken, digitalisierten Prozessen und effizienten Kostenstrukturen seien dabei im Vorteil.

Konsolidierung verändert den Hotelmarkt

Im Betreiberumfeld setzt sich der Konsolidierungsprozess fort. Plattformen mit skalierbaren Marken und Hotelunternehmen mit hoher Technologie- und Kostenkompetenz bauen ihre Marktposition aus. Gleichzeitig richten internationale Hotelgruppen ihren Fokus wieder verstärkt auf den deutschen Markt, so Colliers.

Betreiberwechsel, Restrukturierungen und auslaufende Verträge schaffen Raum für neue Marktteilnehmer. Nach Angaben von Colliers bauen unter anderem Brown Hotels und Prism ihre Präsenz aus. Zudem gewinnen Plattform- und Joint-Venture-Modelle an Bedeutung. Sie ermöglichen Investoren eine stärkere operative Beteiligung an der Wertschöpfung.

Auch Serviced Apartments und Extended-Stay-Konzepte bleiben gefragt. Treiber sind die zunehmende berufliche Mobilität, die Zuwanderung internationaler Fachkräfte sowie der anhaltende Wohnraummangel. Entsprechend wächst das Interesse institutioneller und privater Investoren an diesem Segment.

Finanzierung und internationale Nachfrage prägen den Investmentmarkt

Zu den größten Transaktionen des ersten Halbjahres zählt laut Colliers der Verkauf eines Penta-Hotel-Portfolios für mehr als 100 Millionen Euro. Aufmerksamkeit erhielten außerdem die Verkäufe des Luxusresorts „Der Öschberghof“ sowie des „BMW Boarding House“ in München.

Die jüngste Anpassung der Leitzinsen der Europäischen Zentralbank rückt nach Einschätzung von Colliers die Finanzierungskosten stärker in den Fokus. Eine grundsätzliche Neubewertung des Hotelmarktes bleibe zwar aus, Investoren achteten jedoch verstärkt auf Finanzierungskosten, Exit-Renditen und die langfristige Tragfähigkeit von Pachtverträgen.

Zugleich nimmt das Interesse internationaler Investoren am deutschen Hotelmarkt weiter zu. „Wir beobachten derzeit ein steigendes Interesse internationaler Investoren an Deutschland und Europa. Im Fokus stehen dabei nicht nur Einzelobjekte, sondern zunehmend Plattformen, Betreiberstrukturen und vertikal integrierte Investments, die Skalierung und operative Wertschöpfung ermöglichen“, sagt Andreas Ewald, Head of Hotel Germany und Co-Head EMEA Hospitality Group bei Colliers.

Parallel treiben weitere Owner-Operator-Plattformen ihre Expansion nach Deutschland voran. Der Mitteilung zufolge profitiert Europa dabei von seiner Attraktivität als Investitionsstandort und zieht angesichts anhaltender globaler Unsicherheiten wieder verstärkt internationales Kapital an.