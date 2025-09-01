Howden Deutschland baut Aviation-Sparte auf – Carsten Nawrath übernimmt Leitung

Howden Deutschland gründet zum 1. September einen eigenen Geschäftsbereich für Aviation. Der Bereich wird vom Standort München aus gesteuert und soll Versicherungslösungen für die Luftfahrtbranche entwickeln. Damit setzt das Unternehmen seine Strategie fort, das Leistungsportfolio gezielt zu erweitern.

Die Leitung übernimmt Carsten Nawrath. Der 53-Jährige gilt als ausgewiesener Experte für Luft- und Raumfahrtversicherung und bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in Underwriting, Portfoliomanagement und internationaler Teamführung mit. Vor seinem Wechsel zu Howden war er in leitenden Funktionen bei Starr und Swiss Re Corporate Solutions tätig. Dort baute er Luftfahrtportfolios in Europa auf und verantwortete zuletzt als Country Manager Germany sowie Aviation Underwriting Manager Europe die Geschäfte bei Starr.

„Wir freuen uns sehr, Carsten bei Howden Deutschland willkommen zu heißen“, sagt Karl-Heinz Holz, CEO von Howden Deutschland. Seine Branchenexpertise und sein unternehmerisches Denken seien entscheidend, um ein starkes und agiles Aviation-Angebot mit höchstem Qualitätsanspruch aufzubauen. Dieser Schritt unterstreiche den Anspruch, nachhaltig zu wachsen und Kunden Mehrwert in einem spezialisierten Markt zu bieten.

Ziel: Marktführende Kompetenz in Deutschland

Auch Jason Humphreys, Global Head of Aviation bei Howden, sieht in der Personalie einen wichtigen Baustein für die internationale Ausrichtung: „Die Ernennung von Carsten ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen Strategie im Bereich Aviation. Seine Führungsqualitäten und technische Expertise werden entscheidend dafür sein, eine marktführende Kompetenz in Deutschland aufzubauen.“

Nawrath selbst betont die Chancen, die mit dem Aufbau einer neuen Sparte verbunden sind: „Die Kultur der Zusammenarbeit und Innovation bei Howden ist die ideale Basis, um auch in Deutschland eine erstklassige Aviation-Sparte aufzubauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren internationalen Teams neue Impulse zu setzen und unseren Kunden maßgeschneiderte, praxisnahe Lösungen zu bieten.“

Der neue Geschäftsbereich wird eng mit dem etablierten Aviation-Team in London kooperieren, das derzeit rund siebzig Experten umfasst. Weltweit gilt Howden bereits als der am schnellsten wachsende Aviation-Makler – nun soll auch der deutsche Markt von dieser Dynamik profitieren.