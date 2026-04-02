Neue EMEA-Struktur: WTW trennt Life und P&C in eigene Einheiten

WTW richtet seine Versicherungsberatung in der Region EMEA neu aus. Künftig arbeitet der Bereich mit zwei eigenständigen Sparten für die Schaden- und Unfallversicherung sowie für die Lebensversicherung. Beide Einheiten erhalten eine eigene Führung, teilte WTW mit.

Hintergrund der Neuordnung sind nach Angaben des Unternehmens eine steigende Kundennachfrage nach integrierten, technologiegestützten Lösungen und der wachsende Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Der Geschäftsbereich berät Versicherer zu finanzmathematischen und strategischen Fragen und liefert zudem Technologielösungen.

„Unser Ziel ist es, Ressourcen länderübergreifend einzusetzen und unseren Kunden jederzeit das beste Team aus europäischen Experten zur Verfügung zu stellen“, sagt Frank Schepers, Global Leader der Versicherungsberatung bei WTW. „So können wir technologische Veränderungen, besonders im Hinblick auf KI, schneller und wirkungsvoller in unsere Arbeit integrieren, als es in Ländereinheiten möglich wäre.“

Neue Führung für Life und P&C in EMEA

Im Zuge der Umstrukturierung übernimmt Michael Klüttgens die Rolle des EMEA Life Leader, Tim Rourke wird EMEA P&C Leader. Schepers begründet den Schritt mit der Nachfrage der Versicherer nach vernetzten Lösungen über Ländergrenzen hinweg. „Die Stärkung der Führungsrolle in den beiden Sparten spiegelt die große Nachfrage der Versicherer nach integrierten, technologiegestützten Lösungen in der gesamten EMEA-Region wider. Michael Klüttgens und Tim Rourke bringen außergewöhnliches Kundenwissen, Branchenexpertise und Führungsqualitäten mit. Gemeinsam werden sie dazu beitragen, unsere nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Dabei setzen wir unseren Fokus auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und beschleunigen die Einführung von KI entlang der Versicherungswertschöpfungskette.“

Klüttgens leitete seit 2021 die Versicherungsberatung für Nord- und Zentraleuropa. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen M&A, Risikomanagement und Rückversicherungslösungen. In seiner neuen Funktion soll er das Beratungsangebot für Lebensversicherer in EMEA ausbauen und Kunden unter anderem bei End-to-End-Technologielösungen, Ertragskraft und Kapitalmanagement unterstützen.

Rourke bringt nach Unternehmensangaben mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung mit. Zuletzt verantwortete er bei WTW in Großbritannien die Bereiche Pricing, Produktentwicklung, Schadenbearbeitung und Underwriting in der Schaden- und Unfallversicherung. Nun soll er das Wachstum im P&C-Geschäft vorantreiben, die Zusammenarbeit der EMEA-Standorte vertiefen und die Kompetenzen von WTW in Versicherungsinnovation und KI stärker auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten.

KI-Transformation rückt stärker in den Mittelpunkt

Auch für Tammy Richardson ändert sich die Rolle. Sie hatte die Versicherungsberatung bislang geleitet und übernimmt nun eine weiter gefasste Aufgabe im Zusammenhang mit der globalen KI-Transformationsstrategie des Geschäftsbereichs. „In ihrer neuen Position wird Tammy maßgeblich dazu beitragen, KI im gesamten Unternehmen zu verankern und die Entwicklung sowie Bereitstellung transformativer Kundentechnologien und -angebote zu steuern“, so Schepers. „In den letzten vier Jahren hatte sie eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und dem Wachstum unserer Versicherungsberatung inne.“