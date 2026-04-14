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Marco Kunst übernimmt Ausschließlichkeitsvertrieb beim Münchener Verein

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Münchener Verein
Marco Kunst, Leiter Ausschließlichkeit Münchener Verein

Der Münchener Verein baut seine Vertriebsstruktur weiter aus und besetzt eine zentrale Führungsposition neu. Mit Marco Kunst übernimmt ein erfahrener Vertriebsexperte die Leitung des Ausschließlichkeitsvertriebs.

Der Münchener Verein stellt die Führung seines Ausschließlichkeitsvertriebs neu auf. Zum Juni 2026 übernimmt Marco Kunst die Position des Vertriebsdirektors und verantwortet damit einen zentralen Bereich im Vertrieb des Versicherers. Kunst bringt langjährige Erfahrung im Versicherungsvertrieb mit. Seine Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen sowie einem Bachelorabschluss in Business Administration an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management.

Im Verlauf seiner Karriere übernahm er Führungspositionen bei mehreren Versicherungsunternehmen. Stationen waren unter anderem die Ergo Group, die Generali sowie die Signal Iduna Gruppe. Zuletzt war er als Vertriebsdirektor Süd bei der Universa Versicherungen tätig.

Ausschließlichkeitsvertrieb im Fokus der Strategie

Mit der Neubesetzung stärkt der Münchener Verein gezielt seinen Ausschließlichkeitsvertrieb. Dieser gilt im Unternehmen als zentrale Schnittstelle insbesondere zu den Zielgruppen im Handwerk und spielt damit eine wichtige Rolle in der Vertriebsstrategie.

CEO und Vertriebsvorstand Dr. Rainer Reitzler betont: „Wir freuen uns sehr, Marco Kunst in den Reihen des Münchener Verein begrüßen zu dürfen. Mit seiner tiefgehenden Branchenkenntnis und seiner ausgewiesenen Führungskompetenz ist er die ideale Besetzung, um unseren Ausschließlichkeitsvertrieb im Rahmen unserer Strategie Erfolgskurs 2030 erfolgreich weiterzuentwickeln und zukunftsfähig aufzustellen.“

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Auch Dr. Ulrich Seubert, Generalbevollmächtigter Vertrieb, hebt die Bedeutung der Position hervor: „Der Ausschließlichkeitsvertrieb ist für uns als berufsständischer Versicherer die wichtigste Schnittstelle ins Handwerk und damit von entscheidender Bedeutung für den Münchener Verein. Marco Kunst kennt den Versicherungsvertrieb aus dem Effeff und hat in seinen früheren Positionen bewiesen, wie man deutschlandweit Vertriebsteams zu Höchstleistungen führt. Wir sind deshalb überzeugt, dass er unsere Positionierung nachhaltig stärkt.“

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