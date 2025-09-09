Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Immobilienmakler setzen auf digitale Kanäle statt Sparkurs

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Soziale Medien auf Laptop-Tastatur
Foto: PantherMedia / maxxyustas
Neben Portalen legen Makler verstärkt Wert auf Social Media und E-Mail-Marketing.

Deutsche Immobilienmakler stellen sich neu auf: Statt Sparmaßnahmen dominieren Investitionen in digitale Marketingstrategien und Kundenbindung. Eine aktuelle Umfrage von ImmoScout24 und Propstack zeigt, wie stark sich der Fokus verschiebt.

Der deutsche Immobilienmarkt steht im Zeichen von Wachstum und Digitalisierung. Eine Umfrage von ImmoScout24 und Propstack unter 350 Maklerinnen und Maklern belegt, dass die Branche zunehmend auf digitale Kanäle setzt. Statt Ausgaben zu reduzieren, investieren viele gezielt in Werbung, Kundenbindung und technische Tools.

Besonders deutlich zeigt sich der Trend im Marketing. 79 Prozent der Budgets fließen inzwischen in digitale Kanäle – drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Offline-Maßnahmen machen nur noch 21 Prozent aus. Immobilienportale wie ImmoScout24 haben mit 96 Prozent Nutzung erstmals die persönlichen Netzwerke überholt, die 90 Prozent der Befragten einsetzen. Damit sind Online-Kanäle zum wichtigsten Baustein in der Vermarktung geworden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neben Portalen legen Maklerinnen und Makler verstärkt Wert auf Social Media und E-Mail-Marketing. Die Ausgaben in diesen Bereichen stiegen um sechs beziehungsweise 14 Prozentpunkte. Im Durchschnitt nutzen die Befragten mehr als drei Online-Kanäle parallel, um Reichweite und Sichtbarkeit zu erhöhen.

Parallel wächst die Investitionsbereitschaft. Zwölf Prozent mehr Befragte als im Vorjahr planen höhere Ausgaben für Marketing und Kundenbindung. Damit zeichnet sich ein klarer Strategiewechsel ab: Statt Kostenkontrolle steht die gezielte Professionalisierung im Vordergrund.

„Erfolgreiche Makler setzen auf digitale Effizienz, um mehr Zeit für das Wesentliche zu haben – Kunden, Beziehungen, Abschlüsse“, sagt Kevin Heldt, Gründer und Managing Director von Propstack. „Jeder zweite Makler nutzt bereits CRM-Software, 79 Prozent der Budgets fließen in Online-Kanäle. Diese Professionalisierung kommt letztendlich den Kaufinteressenten und Eigentümerinnen zugute, denn automatisierte Prozesse schaffen Freiräume für persönliche Betreuung der wichtigsten Kontakte.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/immobilienmakler-setzen-auf-digitale-kanaele-statt-sparkurs-702750/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.