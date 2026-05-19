Baufinanzierung in 30 Minuten: Was die neue Instant-Baufi leistet

ING Deutschland und die Interhyp Gruppe führen mit Instant-Baufi einen neuen digitalen Prozess für Immobilienfinanzierungen ein. Finanzierungsanträge für Bestandsimmobilien können ab sofort über die Plattform „baufi.now“ der Interhyp Gruppe erfasst, eingereicht und automatisiert verarbeitet werden.

Kundinnen und Kunden erhalten nach Angaben der Partner innerhalb von maximal 30 Minuten eine verbindliche Aussage der ING, ob und zu welchen Konditionen eine Finanzierung möglich ist. Der Prozess läuft weiterhin in Begleitung einer Beraterin oder eines Beraters, die den Antrag vorbereiten und die Kreditentscheidung anstoßen.

Der Dokumentenaufwand soll deutlich sinken. Für den Start ist nur noch der Energieausweis erforderlich. Unterlagen wie Gehaltsnachweise, Wohnflächenberechnungen oder Flurkarten müssen in vielen Fällen nicht mehr eingereicht werden. Stattdessen werden relevante Daten digital erfasst, automatisiert geprüft und vor Einreichung von den Kundinnen und Kunden bestätigt.

Digitaler Objektcheck ersetzt viele Unterlagen

Ein zentraler Baustein ist die automatisierte Prüfung der Objektdaten. Auf Basis der Adresse werden amtliche und öffentlich zugängliche Datenquellen ausgewertet. Mithilfe Künstlicher Intelligenz entsteht daraus ein digitaler Zwilling der Bestandsimmobilie, so Interhyp und ING.

Strukturierte Angaben wie Wohnfläche, Grundstücksgröße oder Baujahr ersetzen dabei in vielen Fällen die manuelle Auswertung unterschiedlicher Dokumente. Das soll die Immobilienbewertung beschleunigen und die Grundlage für die anschließende Kreditprüfung verbessern.

Auch die Bonitätsprüfung wird digitalisiert. Mit ausdrücklicher Zustimmung der Kundinnen und Kunden erfolgt ein einmaliger digitaler Kontoblick. Regelmäßige Einnahmen und vorhandenes Eigenkapital werden automatisiert erkannt und ausgewertet. Klassische Nachweise wie Gehaltsabrechnungen oder Kontoauszüge können dadurch in vielen Fällen entfallen.

Finale Entscheidung bleibt bei der ING

Der Kreditentscheidungsprozess ist bei „Instant-Baufi“ weitgehend automatisiert. Die geprüften Daten liefern die Entscheidungsgrundlage, individuelle Merkmale können weiterhin berücksichtigt werden. Die finale Kreditentscheidung trifft ein qualifizierter Kreditentscheider der ING.

Zum Marktstart rechnen ING und Interhyp damit, dass kurzfristig rund 15 bis 20 Prozent der über die Interhyp Gruppe eingereichten Finanzierungen von der ING als Instant-Baufi bearbeitet werden können. Dieser Anteil soll mit weiteren Ausbaustufen steigen.

Zunächst steht Instant-Baufi nur im direkten Zusammenspiel von ING und Interhyp Gruppe zur Verfügung. Über „baufi.now“ sollen künftig auch weitere Banken und Vertriebspartner den Instant-Prozess nutzen können.