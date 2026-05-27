PriceHubble launcht Tool zur Reaktivierung schlummernder Kundenpotenziale 

Das Schweizer Unternehmen PriceHubble hat die „Property Lead Engine“ vorgestellt, eine Plattform, die Immobilien- und Finanzfachleuten dabei helfen soll, Kundenpotenziale systematisch zu erfassen und in Abschlüsse umzuwandeln. Das Tool richtet sich an Makler, Banken, Hypothekenvermittler und Vermögensverwalter.

Laut PriceHubble liegt ein zentrales Problem der Branche darin, dass viele Immobilienprofis Transaktionen noch immer als Einzelereignisse betrachten – und dabei das Potenzial ihres bestehenden Kundenstamms nicht ausschöpfen. Die neue Plattform soll das ändern, indem sie mehrstufige Prozesse schafft, mit denen Fachleute nah an ihren Kunden bleiben und deren nächste Immobilienentscheidung frühzeitig erkennen können – ob Transaktion, Renovierung, Versicherung oder Finanzierung.

Lead-Erfassung, Aktivierung und Beratung in einem Ablauf

Die Property Lead Engine vereint nach Angaben des Unternehmens Lead-Erfassung, Kundenaktivierung und Beratung in einem einzigen Ablauf. Smarte Formulare auf Websites sollen Besucher in qualifizierte Leads umwandeln und Bestandskunden mit personalisierten Inhalten reaktivieren. Ergänzt wird das durch individuell anpassbare Übersichtsseiten und sogenannte Property Apps, die Kunden Echtzeit-Bewertungen und Immobilienberichte liefern.

Ein weiterer Bestandteil sind KI-gestützte Signale, die anzeigen sollen, wann ein Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Immobilienentscheidung trifft. Diese Signale lassen sich mit automatisierten Kampagnen verknüpfen. Intelligente Benachrichtigungen sollen den richtigen Moment zum Handeln anzeigen, während ein Auswertungsmodul die Interaktionsperformance in Echtzeit abbildet und KI-basierte Empfehlungen für nächste Schritte liefert.

„Viele Fachleute sehen Immobilientransaktionen noch immer als einmalige Ereignisse“, sagt Christian Crain, Regional Director DACH & CEE bei PriceHubble. „Die Property Lead Engine ermöglicht es ihnen, dauerhaft in Kontakt zu bleiben, neue Chancen frühzeitig zu erkennen und Kundenbeziehungen in nachhaltiges Wachstum zu verwandeln.“