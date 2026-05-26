Tokenisierung im Aufwind: Hamilton Lane bringt Private-Equity-Fonds auf die Blockchain

Hamilton Lane hat eine neue tokenisierte Anteilsklasse für seinen Global Private Assets Fund (GPA) aufgelegt. Die Initiative entstand in Zusammenarbeit mit Allfunds Blockchain, dem Digital-Arm der Fondsplattform Allfunds, sowie der Fondsadministrations- und Servicedienstleistungsgruppe Apex Group. BBVA Asset Management hat sich als erster Investor verpflichtet und erhält für eine Anfangsphase die alleinigen Distributionsrechte für institutionelle Portfolios.

Der GPA ist ein Evergreen-Fonds, der Anlegern einen diversifizierten Zugang zu Private Equity über eine einzige Kapitalzusage ermöglicht. Er zielt auf Kapitalzuwachs im mittel- und langfristigen Horizont durch Investitionen in private Vermögenswerte weltweit. Die neue tokenisierte Anteilsklasse ist über die Allfunds-Plattform zugänglich; Allfunds Blockchain übernimmt die technologische Infrastruktur, Apex Group fungiert als Transferstelle und ermöglicht digitale Zeichnung, Administration und Verwaltung aus einer Hand.

Vorteile bei der operativen Abwicklung

Die Beteiligten sehen in der Blockchain-basierten Struktur Vorteile bei der operativen Abwicklung: Zeichnungen, Übertragungen und die laufende Fondsverwaltung sollen effizienter werden, grenzüberschreitende Distribution günstiger und transparenter. Hamilton Lane richtet das Angebot an Investoren in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Lateinamerika.

Hamilton Lane verwaltet nach eigenen Angaben rund eine Billion Dollar an Vermögenswerten – davon 141,8 Milliarden Dollar in diskretionären und 905,3 Milliarden Dollar in nicht-diskretionären Mandaten, Stand 31. März 2026. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren ausschließlich im Private-Markets-Segment tätig und beschäftigt rund 785 Mitarbeitende in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten.