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IVFP-Rating 2026: 29 von 76 bAV-Tarifen erhalten Bestnote „Exzellent“

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Veröffentlichung: - Lesezeit 4 min
Rentenreform, Betriebliche Altersvorsorge, bAV-Pflicht
Foto: AdobeStock/hkama
29 von 76 bAV-Tarifen erhalten Bestnote "Exzellent"

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat im aktuellen bAV-Direktversicherungsrating 2026 neu aufgelegt und hierfür insgesamt 76 Tarife von 34 Anbietern untersucht. Die Bewertung erfolgt in sieben Notenstufen von Exzellent bis Ungenügend, wobei die Anbieter innerhalb der jeweiligen Notenstufe alphabetisch gelistet werden.

Spannend: Für die Analyse hat das IVFP zudem einen Blick zurückgeworfen und die vergangenen fünf Jahre der bAV-Entwicklung ausgewertet, um zu zeigen, was sich am Markt tatsächlich verändert hat und was sich hinter dem oft zitierten Satz von der bAV als attraktivstem Instrument der kapitalgedeckten Altersvorsorge verbirgt.

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Der Vergleich fondsgebundener Alttarife mit aktuellen Angeboten zeigt, dass moderne Anlageinstrumente zunehmend zum Standard gehören: Rebalancing, Ablaufmanagement und eine größere Fondsvielfalt erweitern die Entscheidungsmöglichkeiten für Verbraucher. Bei den Renditewerten in den Musterfallberechnungen zeigt sich dagegen eher Druck, also das Nachwirken der jahrelangen Nullzinsphase, aus der viele Verträge im Betrachtungszeitraum noch stammen. Verbesserungen bei Vertragsflexibilität und Digitalisierung lassen sich laut IVFP über den gesamten Altersvorsorgemarkt hinweg feststellen und sind damit kein Alleinstellungsmerkmal der bAV, sondern spiegeln einen branchenweiten Trend wider.

Komplexität bleibt zentrale Herausforderung

Neben Anpassungen bei den Fördermöglichkeiten arbeitet der Markt vor allem an einer Reduzierung der Komplexität in der bAV. Der GDV schlägt dafür ein standardisiertes bAV-Basisprodukt vor, das Arbeitgeber spürbar entlasten soll. Für Makler könnte sich das positiv auswirken, denn die Sorge vor rechtlicher Komplexität, Haftungsfragen, langen Beratungs- und Administrationsstrecken, Nachbetreuungspflichten und schwieriger Arbeitgeberkommunikation ist verbreitet. Gerade diese Faktoren halten viele Vermittler bislang davon ab, das Thema bAV aktiv in der Beratung zu platzieren, obwohl der Markt gleichzeitig erhebliches Potenzial bietet.

Eine fundierte fachliche Vorbereitung auf das Thema bAV bleibt dennoch unerlässlich. Unabhängige Ratings und Beratungstools können hier wesentliche Unterstützung leisten, indem sie Tarifunterschiede objektiv einordnen und die Auswahl für Arbeitgeber wie Vermittler erleichtern. Auch auf Anbieterseite zeigt sich der Trend zu weniger Komplexität auf Produktebene. Der Anteil an Comfort-Tarifen liegt in der bAV bei über 25 Prozent der angebotenen Tarife und damit deutlich höher als etwa in der Privatrente. „Diese Anlagekonzepte, deren komplettes Management der Versicherer übernimmt, helfen aus Sicht des IVFPs in der Beratung, um Arbeitgebern wie Arbeitnehmern etwas die Scheu zu nehmen“, sagt Georg Goedeckemeyer, Leiter Rating beim IVFP.

Zielgruppe Berufseinsteiger rückt in den Fokus

Aus Sicht des IVFP liegt gerade beim Berufseinstieg ein bislang nicht ausgeschöpftes Potenzial für die betriebliche Altersvorsorge. „Junge Menschen wollen vorsorgen – aber einfach, digital und verständlich. Die betriebliche Altersversorgung bietet beim Berufseinstieg riesiges Potenzial, wenn die Vorteile klar kommuniziert und der Zugang unkompliziert ist“, sagt Goedeckemeyer. Digitale Prozesse und eine verständliche Kommunikation der Fördermechanismen entscheiden demnach zunehmend darüber, ob jüngere Arbeitnehmer den Einstieg in die bAV tatsächlich wählen.

Die Gewinner des bAV-Ratings 2026

In der Kategorie Klassik Plus erreichen die MetallRente-Direktversicherung PROFIL, der Aktivplan Klassik Direkt der neue leben Lebensversicherung sowie die Genius Vorsorge (Klassik) der Württembergischen die Bestnote Exzellent. Bei den Indexpolicen setzen sich Allianz IndexSelect, die Ergo Betriebs-Rente Index BoLz, PlanX Direkt BoLz von Neue Leben und die Betriebliche DAX-Rente der Nürnberger an die Spitze.

Am dichtesten besetzt ist die Comfort-Kategorie: Zwölf Tarife erreichen hier die Note Exzellent, darunter die KomfortDynamik der Allianz, Relax bAVRente Comfort Plus der Axa, zwei Metall Direktversicherungen der MetallRente sowie Angebote von HDI, LVM, Stuttgarter und Württembergische. Bei den fondsgebundenen Tarifen mit Garantie erzielen zehn Tarife die Bestnote, unter anderem InvestFlex der Allianz, ALfonds bAV der Alte Leipziger, Relax bAVRente Chance der Axa sowie Angebote von Ergo, Lebensversicherung von 1871, Signal Iduna, Stuttgarter und Württembergische. In der Kategorie Klassik erreicht kein Tarif die Bestnote Exzellent, die beste Bewertung dort erhalten die Hannoversche Lebensversicherung und die Lebensversicherung von 1871 mit Sehr gut.

Insgesamt erreichen damit 29 der 76 untersuchten Tarife die Bestnote Exzellent. Besonders häufig vertreten sind Anbieter wie Allianz, Stuttgarter und Württembergische, die in mehreren Kategorien gleichzeitig Spitzenbewertungen erzielen.

Hintergrund: Wie das Rating zustande kommt

Grundlage der Benotung ist ein Benchmarkverfahren, das sich an den besten Tarifen einer vergleichbaren Gruppe orientiert. Die Einteilung in die Kategorien Klassik, Klassik Plus, Indexpolice, Comfort und fondsgebunden mit Garantie dient dabei in erster Linie der Übersicht über das jeweils zugrunde liegende Kapitalanlagemodell und bildet keine eigenständige Benchmark. Die Notenstufen reichen von Exzellent mit einem Wert zwischen 0,5 und 0,9 bis Ungenügend mit einem Wert zwischen 5,5 und 6,0. Die aktuellen Ergebnisse wurden am 21. Juli 2026 veröffentlicht und jährlich aktualisiert. Hier geht es zu den Ratingergebnissen des IVFP.

Klassik Plus

AnbieterTarifUnternehmenRenditeFlexibilitätTransparenz und ServiceGesamtnote
MetallRente Konsortium (Führung: Allianz)Metall Direktversicherung PROFILExzellentExzellentExzellentSehr gutEXZELLENT
neue leben LebensversicherungAktivplan Klassik Direkt (NARKL22)ExzellentExzellentExzellentExzellentEXZELLENT
Württembergische LebensversicherungDirektversicherung Genius Vorsorge (Klassik)Sehr gutExzellentExzellentExzellentEXZELLENT
Quelle: IVFP

Indexpolice

AnbieterTarifUnternehmenRenditeFlexibilitätTransparenz und ServiceGesamtnote
Allianz LebensversicherungDirektversicherung IndexSelect (DVRIIU1)ExzellentSehr gutExzellentExzellentEXZELLENT
ERGO Vorsorge LebensversicherungERGO Betriebs-Rente Index BoLz (FIR525407)ExzellentSehr gutExzellentExzellentEXZELLENT
neue leben LebensversicherungPlanX Direkt BoLz (NARXL22)ExzellentExzellentExzellentExzellentEXZELLENT
NÜRNBERGER LebensversicherungBetriebliche DAX-Rente (NIR3301V)Sehr gutSehr gutExzellentSehr gutEXZELLENT
Quelle: IVFP

Comfort

AnbieterTarifUnternehmenRenditeFlexibilitätTransparenz und ServiceGesamtnote
Allianz LebensversicherungDirektversicherung KomfortDynamik (DVRFKU1)ExzellentExzellentExzellentExzellentEXZELLENT
AXA LebensversicherungRelax bAVRente Comfort PlusExzellentExzellentSehr gutSehr gutEXZELLENT
Bayern-Versicherung LebensversicherungFirmenRente WachstumGarant BoLz (FARIS)Sehr gutSehr gutExzellentExzellentEXZELLENT
ERGO Vorsorge LebensversicherungERGO Betriebs-Rente Dynamik Comfort (FRD525407)ExzellentExzellentSehr gutExzellentEXZELLENT
HDI LebensversicherungSafeInvest für Unterstützungskassen (FRWL)Sehr gutExzellentExzellentSehr gutEXZELLENT
HDI LebensversicherungSafeInvest Direktversicherung (FRWL)Sehr gutSehr gutExzellentExzellentEXZELLENT
LVM Lebensversicherungs-AGLVM-Direktversicherung FutureNow (R8)ExzellentSehr gutExzellentExzellentEXZELLENT
MetallRente Konsortium (Führung: Allianz)Metall Direktversicherung CHANCE 90ExzellentExzellentExzellentSehr gutEXZELLENT
MetallRente Konsortium (Führung: Allianz)Metall Direktversicherung CHANCE 80ExzellentExzellentExzellentSehr gutEXZELLENT
Stuttgarter LebensversicherungDirektRente comfort+Sehr gutExzellentExzellentSehr gutEXZELLENT
Stuttgarter LebensversicherungDirektRente comfort+ mit ZweiZukünfteSehr gutExzellentExzellentSehr gutEXZELLENT
Württembergische LebensversicherungDirektversicherung bAVKomfort (ARHX)Sehr gutExzellentExzellentExzellentEXZELLENT
Quelle: IVFP

Fondsgebunden mit Garantie

AnbieterTarifUnternehmenRenditeFlexibilitätTransparenz und ServiceGesamtnote
Allianz LebensversicherungDirektversicherung InvestFlex (DVRF1GD)ExzellentSehr gutExzellentExzellentEXZELLENT
Alte Leipziger LebensversicherungALfonds bAV (FR20)Sehr gutSehr gutExzellentExzellentEXZELLENT
AXA LebensversicherungRelax bAVRente ChanceExzellentExzellentExzellentExzellentEXZELLENT
Continentale LebensversicherungRente Invest Garant – DirektversicherungSehr gutSehr gutExzellentExzellentEXZELLENT
ERGO Vorsorge LebensversicherungERGO Betriebs-Rente Dynamik (IPV)ExzellentExzellentExzellentExzellentEXZELLENT
Lebensversicherung von 1871MeinPlan (FRV)ExzellentExzellentExzellentExzellentEXZELLENT
Signal Iduna LebensversicherungSI Global Garant Invest – SIGGI – Betriebliche RenteSehr gutSehr gutExzellentSehr gutEXZELLENT
Stuttgarter LebensversicherungDirektRente performance+Sehr gutSehr gutExzellentSehr gutEXZELLENT
Stuttgarter LebensversicherungDirektRente performance+ mit ZweiZukünfteSehr gutSehr gutExzellentSehr gutEXZELLENT
Württembergische LebensversicherungDirektversicherung Genius VorsorgeSehr gutExzellentExzellentExzellentEXZELLENT
Quelle: IVFP

In der Kategorie Klassik erreicht kein Tarif die Bestnote Exzellent.

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