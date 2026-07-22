Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Angehörigenpflege kann die Rente spürbar schmälern – diese Einbußen drohen (Tabelle)

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 3 min
Pflege und Rente
Foto: ChatGPT
Angehörigenpflege kann die spätere Rente mindern. Studie zeigt Versorgungslücken. Modellrechnungen verdeutlichen mögliche Einbußen.

Millionen Menschen pflegen Angehörige und reduzieren dafür ihre Arbeitszeit. Eine aktuelle Studie zeigt, dass dies die spätere Rente erheblich beeinträchtigen kann. Modellrechnungen verdeutlichen, wie groß die finanziellen Einbußen ausfallen können.

Wer Angehörige pflegt, übernimmt gesellschaftlich eine wichtige Aufgabe. Für die eigene Altersvorsorge kann dieses Engagement jedoch teuer werden. Eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Zentrums für Altersfragen zeigt, dass intensive Angehörigenpflege im späten Erwerbsleben häufig zu geringeren Rentenansprüchen führt. Zwar können zusätzliche Rentenpunkte einen Teil der Nachteile ausgleichen, doch profitieren längst nicht alle Pflegenden von dieser Regelung.

Rentenpunkte für Angehörigenpflege werden nur unter bestimmten Voraussetzungen gutgeschrieben. Erforderlich sind mindestens zehn Stunden Pflege pro Woche, eine Erwerbstätigkeit von höchstens 30 Stunden wöchentlich sowie mindestens Pflegegrad zwei der gepflegten Person. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, erhält trotz erheblicher Pflegeleistung keine zusätzlichen Rentenansprüche.

Das könnte Sie auch interessieren:

Für ihre Untersuchung werteten die Forschenden Daten der Geburtsjahrgänge 1946 bis 1955 aus. Die Analyse zeigt, dass insbesondere Menschen, die intensive Pflege mit einer umfangreichen Erwerbstätigkeit verbinden, häufig Rentennachteile erleiden. Betroffen sind vor allem Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduzieren, aber weiterhin mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten und deshalb keine Rentenpunkte für ihre Pflege erhalten.

Schon wenige Stunden weniger Arbeit können sich bemerkbar machen

Wie sich eine Arbeitszeitreduzierung langfristig auf die gesetzliche Rente auswirken kann, zeigen vereinfachte Modellrechnungen auf Basis des aktuellen Rentenwerts. Sie verdeutlichen, dass sich bereits wenige Jahre mit reduzierter Arbeitszeit dauerhaft auf die spätere Monatsrente auswirken können, sofern keine zusätzlichen Rentenpunkte für die Pflege angerechnet werden.

ArbeitszeitreduzierungDauerVerlorene RentenpunkteMögliche niedrigere Bruttorente pro Monat*
Von 40 auf 35 Stunden pro WocheEin Jahr0,125Rund 5 Euro
Von 40 auf 35 Stunden pro WocheDrei Jahre0,375Rund 16 Euro
Von 40 auf 35 Stunden pro WocheFünf Jahre0,625Rund 27 Euro
Von 40 auf 30 Stunden pro WocheEin Jahr0,250Rund 11 Euro
Von 40 auf 30 Stunden pro WocheDrei Jahre0,750Rund 32 Euro
Von 40 auf 30 Stunden pro WocheFünf Jahre1,250Rund 53 Euro
Von 40 auf 20 Stunden pro WocheEin Jahr0,500Rund 21 Euro
Von 40 auf 20 Stunden pro WocheDrei Jahre1,500Rund 64 Euro
Von 40 auf 20 Stunden pro WocheFünf Jahre2,500Rund 106 Euro
Vollständige Aufgabe der BeschäftigungEin Jahr1,000Rund 43 Euro
Vollständige Aufgabe der BeschäftigungDrei Jahre3,000Rund 128 Euro
Vollständige Aufgabe der BeschäftigungFünf Jahre5,000Rund 213 Euro

*Vereinfachte Modellrechnung für eine zuvor in Vollzeit beschäftigte Person mit Durchschnittsverdienst. Berechnet mit dem seit dem 1. Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro. Dargestellt ist die monatliche Bruttorente nach heutigem Rentenwert. Steuern sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind nicht berücksichtigt. Rentenpunkte aus der Angehörigenpflege können die Einbußen je nach Pflegegrad und Leistungsart teilweise oder vollständig ausgleichen. Die tatsächlichen Auswirkungen hängen insbesondere vom individuellen Einkommen, der Dauer der Arbeitszeitreduzierung und der rentenrechtlichen Anerkennung der Pflege ab.

Studie sieht Lücken im bestehenden System

Nach Einschätzung der Forschenden gleicht das heutige System die Nachteile nur teilweise aus. Personen, deren Pflege rentenrechtlich anerkannt wird und für die die Pflegeversicherung Rentenbeiträge zahlt, können ihre Rentenanwartschaften in einzelnen Erwerbsverläufen teilweise stabilisieren oder sogar verbessern. Das betrifft beispielsweise Teilzeitbeschäftigte sowie Menschen in Frührente oder Erwerbsminderungsrente.

Anders sieht es bei vielen Erwerbstätigen aus, die ihre Arbeitszeit wegen der Pflege reduzieren, aber weiterhin mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten. Sie fallen häufig durch das Raster der gesetzlichen Regelung. „Rentenpunkte für Pflege sind wichtig, aber sie erreichen nicht alle Pflegenden, bei denen Rentennachteile entstehen können. Besonders problematisch ist intensive Pflege, die mit umfangreicher Erwerbsarbeit vereinbart wird, aber nicht zu zusätzlichen Rentenpunkten führt“, sagt Dr. Ulrike Ehrlich vom Deutschen Zentrum für Altersfragen.

Zusätzliche Brisanz erhält das Thema durch die geplante Reform der sozialen Pflegeversicherung. Nach dem aktuellen Referentenentwurf soll die Pflegekasse künftig nur noch bis zu 70 Prozent der bisherigen Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige übernehmen. Gleichzeitig bleibt die 30-Stunden-Grenze bestehen. „Eine solche Kürzung würde die rentenrechtliche Anerkennung familiärer Pflege weiter schwächen. Zugleich bleiben viele pflegende Erwerbstätige weiterhin außen vor: Wer mehr als 30 Stunden pro Woche arbeitet, erhält keine Rentenpunkte für Pflege – selbst wenn die Arbeitszeit wegen Pflege bereits reduziert wurde. Das passt schlecht zu einer Politik, die sowohl auf Angehörigenpflege als auch auf hohe Erwerbsbeteiligung setzt“, sagt Ehrlich.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/angehoerigenpflege-kann-die-rente-spuerbar-schmaelern-diese-einbussen-drohen-tabelle-722551/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.