Primus Valor erhöht Eigenkapitalvolumen des ICD 14 R+ auf 50 Millionen Euro

Primus Valor hat das prospektierte Eigenkapitalvolumen des Alternativen Investmentfonds ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+) von 40 auf 50 Millionen Euro angehoben. Das Unternehmen reagiert damit auf die anhaltend hohe Nachfrage privater und semiprofessioneller Anleger.

Die Erweiterung erfolgte Anfang Juni, nachdem das eingeworbene Eigenkapital die Schwelle von 40 Millionen Euro nahezu erreicht hatte. Nach Angaben des Unternehmens soll damit sichergestellt werden, dass die Platzierung des Fonds ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann.

Der ICD 14 R+ investiert in deutsche Bestandswohnimmobilien mit strukturellem und energetischem Entwicklungspotenzial. Im Mittelpunkt steht der sogenannte Renovation-Plus-Ansatz, der Modernisierungen, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sowie aktives Asset Management miteinander verbindet. Ziel ist eine langfristige Wertentwicklung der Immobilienbestände.

Anlegernachfrage und Ankauf-Pipeline als Wachstumstreiber

Nach Angaben von Primus Valor bilden sowohl die anhaltend hohe Platzierungsdynamik als auch eine umfangreiche Ankauf-Pipeline die Grundlage für die Volumenerhöhung. Mit dem zusätzlichen Eigenkapital soll der Fonds weitere Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen können.

Darüber hinaus sieht der Verkaufsprospekt die Möglichkeit vor, das Eigenkapitalvolumen bei entsprechender Marktlage und Nachfrage erneut anzupassen.

Sascha Müller, Geschäftsführer des Fonds ICD 14 R+, betont: „Die bisherigen Investitionen zeigen, dass wir dank unserer etablierten Ankaufs- und Managementprozesse geeignete Objekte identifizieren und zügig erwerben können. Diese Strategie werden wir konsequent fortführen. Der Markt bietet derzeit weiterhin vielfach Möglichkeiten für antizyklische Investitionen, die wir sorgfältig prüfen und nutzen möchten – in dem Bewusstsein, dass sich das aktuelle Marktumfeld früher oder später verändern wird.“