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Habona Invest kauft Nahversorger in Niedersachsen für Fonds 09

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Luftaufnahme des Fondsobjekts in Sögel
Foto: Habona Invest GmbH
Luftaufnahme des Fondsobjekts.

Der geschlossene Publikumsfonds Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 hat einen Edeka-Markt im niedersächsischen Sögel erworben. Die Restlaufzeit des Mietvertrags beträgt 16 Jahre. Die weiteren Eckdaten.

Nach der kürzlichen Vollinvestition des Fonds 08 meldet die Habona Invest Gruppe nun für den geschlossenen Publikumsfonds Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 den Erwerb einer Nahversorgungsimmobilie im niedersächsischen Sögel.

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Die Immobilie ist langfristig an Edeka vermietet und verfügt über rund 2.800 Quadratmeter Mietfläche. Die Restlaufzeit des Mietvertrags beträgt 16 Jahre. Nach Angaben des Unternehmens beläuft sich der Kaufpreis auf einen mittleren einstelligen Millionenbetrag.

Errichtet wurde das Objekt im Jahr 2020 auf einem rund 9.300 Quadratmeter großen Grundstück. Im Jahr 2024 wurde die Liegenschaft um einen von Edeka betriebenen Getränkemarkt erweitert. Zum Standort gehören außerdem eine Bäckerei und ein Blumenladen mit knapp 130 Quadratmetern Mietfläche. Die Immobilie ist vollständig vermietet und bietet 140 Pkw-Stellplätze.

Das Einzugsgebiet des Marktes zwischen Meppen und Cloppenburg umfasst den Angaben zufolge mehr als 13.000 potenzielle Kundinnen und Kunden.

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