Newsletter
Podcast
Videos
Suche

EZB lässt Zinsen unverändert – Bauzinsen pendeln um die 4-Prozent-Marke

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Jörg Utecht
Foto: Interhyp
Jörg Uetecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe.

Die EZB hält die Leitzinsen bei 2,25 Prozent. Für Immobilienkäufer ist das nur bedingt relevant. Entscheidender sind die Bewegungen am Anleihemarkt, die Bauzinsen zuletzt wieder in Richtung vier Prozent getrieben haben. Was das für Finanzierungen bedeutet.

Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen auf ihrer Juli-Sitzung erwartungsgemäß bei 2,25 Prozent belassen. Für den Immobilienfinanzierungsmarkt hat diese Entscheidung jedoch kaum direkte Relevanz – maßgeblich sind andere Faktoren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, sieht die EZB-Entscheidung gelassen: „Die Entscheidung der EZB für eine Zinspause im Juli war vom Markt erwartet worden. Auf die Bauzinsen hat die EZB-Entscheidung keine direkten Auswirkungen.“

Ausschlaggebend für die Entwicklung der Bauzinsen waren zuletzt geopolitische Spannungen. Utecht: „Wir haben zuletzt gesehen, wie sensibel die Bauzinsen auf geopolitische Spannungen im Nahen Osten reagiert haben: Die steigenden Renditen für Staatsanleihen haben die Zinsen für zehnjährige Darlehen wieder in Richtung der Marke von vier Prozent steigen lassen.“

Seitwärtsbewegung bei Bauzinsen erwartet

Inzwischen hat sich die Lage vorerst beruhigt. „Mittlerweile beobachten wir eine Seitwärtsbewegung auf dem aktuellen Niveau, die in den kommenden Wochen anhalten dürfte“, so Utecht. Wer die Zinsentwicklung bei Baufinanzierungen frühzeitig einschätzen möchte, sollte laut Interhyp weniger auf die EZB als auf die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen und die Swap-Sätze achten. Deren Bewegung bildet die Richtung der Bauzinsen in der Regel früher ab als geldpolitische Entscheidungen der Notenbank.

Als weiterer Stellhebel gilt in der aktuellen Marktphase das Eigenkapital. In einem Zinsumfeld von knapp vier Prozent kann bereits eine moderate Erhöhung der Eigenkapitalquote den Beleihungsauslauf so verbessern, dass Banken günstigere Konditionen gewähren.

Anbietervergleich gewinnt an Bedeutung

Hinzu kommt, dass Banken in Phasen der Marktneuordnung unterschiedlich schnell auf Zinsveränderungen reagieren – was Spielraum für Konditionen schafft, die über einen detaillierten Marktvergleich erschlossen werden können.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/ezb-laesst-zinsen-unveraendert-bauzinsen-pendeln-um-die-4-prozent-marke-722873/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.