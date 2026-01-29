Newsletter
Kein Abschiedsgeschenk von Powell – Nachfolge-Poker um Fed-Chef geht weiter

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: MainSky Asset Management
Dr. Eckhard Schulte, MainSky Asset Management

Die US-Notenbank signalisiert weniger Sorge um den Arbeitsmarkt und mehr Zuversicht beim Wachstum. Zinssenkungen im Frühjahr sind damit vom Tisch. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit setzt Fed-Chef Jerome Powell keine versöhnlichen Akzente – und befeuert indirekt den Machtpoker um seine Nachfolge.

Die Fed betont die Arbeitsmarktrisiken deutlich weniger als noch im Dezember und hebt gleichzeitig den verbesserten Wachstumsausblick hervor. Das Signal ist klar: Zinssenkungen im März oder April stehen nicht mehr auf der Agenda. In seinen letzten Amtswochen scheint Jerome Powell keinerlei Ambitionen zu haben, in dem bereits zerrütteten Verhältnis zum US-Präsidenten diesem noch einmal entgegenzukommen.

Spannung gab es beim Stimmverhalten: Ein Favorit für die Powell-Nachfolge, Christopher Waller, stimmte zusammen mit dem bekannten Zinssenkungs-Befürworter Stephen Miran für tiefere Zinsen. Ob Waller damit strategisch seine Chancen auf den Fed-Vorsitz erhöhen wollte, bleibt Spekulation. Fakt ist: Seine Quote bei den Buchmachern von Polymarket sprang nach Bekanntwerden der Abstimmung prompt von acht auf 15 Prozent.

Hinsichtlich der jüngsten US-Dollarschwäche hat sich die Fed nicht geäußert. Dies ist übliche Politik, da die Währung keine Zielvariable der Politik ist. Gestern war es dann Finanzminister Scott Bessent, der den Greenback verbal stützte, nachdem sich Donald Trump zuvor erfreut über die jüngste Schwäche gezeigt hatte. Die für kommende Woche erwartete Nominierung des neuen Fed-Präsidenten sollte die US-Währung kurzfristig unter Druck halten, da bei allen gehandelten Kandidaten die Debatte um die politische Unabhängigkeit der Notenbank wieder prominent in den Fokus rücken dürfte.

Autor Dr. Eckhard Schulte ist Vorstandsvorsitzender bei MainSky Asset Management.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

