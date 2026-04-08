Kfz-Schadenbearbeitung: Huk-Coburg erweitert Kapazitäten in Saarbrücken

Die Huk-Coburg Dienstleistung GmbH hat ihren neuen Standort in Saarbrücken offiziell eröffnet. In der Altenkesseler Straße bündelt das Unternehmen künftig Kapazitäten in der Kfz-Schadenregulierung und reagiert damit auf steigende Anforderungen in diesem Bereich.

Zur Eröffnung begrüßte das Unternehmen rund 70 Gäste, darunter den saarländischen Wirtschaftsminister Jürgen Barke sowie Huk-Coburg-Vorstand Dr. Jörg Rheinländer. Vor Ort erhielten die Besucher Einblicke in die Arbeitsabläufe der auf Kasko-Schäden spezialisierten Gesellschaft. „Wir wachsen in der weiter. Der neue Standort stärkt unseren Kundenservice“, sagt Rheinländer. Zugleich verweist er auf die kurze Umsetzungszeit: „Wir sind stolz, dass wir den Standort in nur neun Monaten in Betrieb nehmen konnten. Stadt und Land haben uns dabei von Anfang an tatkräftig unterstützt.“

Ausbau der Kapazitäten in der Schadenbearbeitung

Mit dem neuen Standort verfolgt die Huk-Coburg das Ziel, die Bearbeitung von Kfz-Schäden weiter auszubauen. Die Bürofläche in Saarbrücken umfasst rund 1.300 Quadratmeter. Bereits zum Start haben 50 Mitarbeitende ihre Tätigkeit aufgenommen.

In den kommenden Jahren soll die Belegschaft deutlich wachsen. Bis 2028 ist ein Ausbau auf bis zu 200 Beschäftigte vorgesehen. Die Nachfrage am Arbeitsmarkt ist nach Unternehmensangaben hoch.

„Wir sind von der positiven Resonanz überwältigt. Für die beiden laufenden Einstellungswellen liegen bereits über 2.400 Bewerbungen vor“, sagt Geschäftsführer Frank Buchholz. „Engagement und Potential sind beindruckend. Das schafft Sicherheit für die weitere Expansion.“

Bedeutung für Region und Unternehmen

Auch aus Sicht der Landespolitik hat die Ansiedlung Signalwirkung. „Dass sich mit der Huk-Coburg Versicherungsgruppe ein Marktführer für unser Land entschieden hat, zeigt die Attraktivität unseres Standorts und die Qualität unserer Fachkräfte“, sagt Wirtschaftsminister Barke. Der Ausbau trage dazu bei, die regionale Wirtschaft langfristig zu stärken und neue Perspektiven zu schaffen. Gleichzeitig baut der Versicherer seine operative Leistungsfähigkeit im Schadenbereich weiter aus.

Die Huk-Coburg Dienstleistung GmbH wurde 2017 gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 400 Mitarbeitende an den Standorten Saarbrücken und Jena. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der Huk-Coburg Versicherungsgruppe, die mit 14,5 Millionen versicherten Fahrzeugen zu den größten Autoversicherern in Deutschland zählt.