Mietwagen im Urlaub: Warum der Basisschutz oft nicht ausreicht

Wer im Urlaub auf einen Mietwagen setzt, verlässt sich in der Regel auf den im Mietpreis enthaltenen Versicherungsschutz. Doch dieser deckt häufig weniger ab, als Kundinnen und Kunden erwarten – mit teils erheblichen finanziellen Folgen im Schadensfall. Darauf weist die LVM Versicherung hin.

Zwar sind in vielen Mietverträgen eine Haftpflicht- und Kaskoversicherung enthalten, doch die Qualität des Schutzes variiert je nach Reiseland erheblich. Svenja Bils, Fachspezialistin in der Verkaufsförderung bei der LVM Versicherung, sagt: „In vielen Ländern liegen die Deckungssummen deutlich unter dem Niveau, das Kundinnen und Kunden aus Deutschland gewohnt sind. Kommt es zu einem größeren Schaden, kann das schnell zu erheblichen finanziellen Belastungen führen.“

Hinzu kommen Schadensarten, die im Standardschutz der Mietwagenfirmen regelmäßig nicht enthalten sind. Reifen-, Glas- und Unterbodenschäden gehören zu den klassischen Lücken, die im Schadensfall häufig zu Überraschungen führen.

Bestehende Verträge vor Reiseantritt prüfen

Bevor eine Zusatzversicherung abgeschlossen wird, empfiehlt sich ein genauer Blick in bestehende Policen. Eigene Kfz-Versicherungen, Auslandsreiseversicherungen oder Leistungspakete von Kreditkartenanbietern bieten in manchen Fällen bereits ergänzenden Schutz. Entscheidend ist dabei, welche Leistungen konkret abgedeckt sind, wie hoch eine eventuelle Selbstbeteiligung ausfällt und ob deren Reduzierung sinnvoll ist.

Doppelversicherungen bieten keinen echten Mehrwert, kosten aber zusätzlich. Das Ziel sollte daher nicht ein Maximum an Policen sein, sondern ein Schutz, der tatsächlich bestehende Lücken schließt.

Kurzfristige Zusatzpolicen: Ergänzung statt Ersatz

Kurzfristige Zusatzversicherungen – etwa zur Reduzierung der Selbstbeteiligung beim Mietwagen oder als Reisepolice – können sinnvoll sein, wenn sie gezielt eingesetzt werden. Bils sagt: „Kurzfristige Versicherungen sind kein Ersatz für eine gute Grundabsicherung, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Gerade vor Urlaubsreisen empfehlen wir, den eigenen Versicherungsschutz einmal bewusst zu prüfen. Wer weiß, was abgedeckt ist – und wo noch Lücken bestehen -, kann gezielt vorsorgen und vermeidet unnötige Risiken.“