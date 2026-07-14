OMODA & JAECOO kooperieren bei Pannenhilfe mit Allianz Partners

Mit Allianz Partners haben OMODA & JAECOO einen Partner für den Pannen- und Mobilitätsservice in Deutschland gewonnen. Käufer eines neuen Fahrzeugs der beiden Marken erhalten den Service für eine anfängliche Laufzeit von drei Jahren.

Zum Leistungsumfang gehören eine telefonische Pannenhilfe rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche, Hilfe direkt am Pannenort sowie das Abschleppen zur nächstgelegenen Servicewerkstatt. Darüber hinaus ist einmal pro Jahr auch ein Abschleppen zur nächstgelegenen Ladestation vorgesehen. Kann ein Fahrzeug nicht noch am selben Tag repariert werden, steht den Kunden für bis zu drei Tage ein Mietwagen zur Verfügung.

Eric Zheng, Leiter des Deutschlandgeschäfts von OMODA & JAECOO, sagt: „Wer sich für OMODA & JAECOO entscheidet, soll sich auf seine Marke verlassen können: im Autohaus, in der Werkstatt und auf der Straße. Mit Allianz Partners haben wir einen starken Partner an unserer Seite, dessen Name in Deutschland für Sicherheit steht. Bleibt ein Fahrzeug einmal liegen, sind unsere Kunden rund um die Uhr abgesichert und erreichen ihr Ziel. Das gilt ausdrücklich auch für die Elektromobilität: Ist die Batterie leer, organisieren wir den Transport zur nächsten Ladestation.“

Europäische Zusammenarbeit wird ausgeweitet

Die Zusammenarbeit in Deutschland knüpft an eine bereits bestehende Partnerschaft zwischen der CHERY Group und Allianz Partners an. Der Versicherungs- und Assistance-Dienstleister übernimmt Pannenhilfe-Leistungen für Fahrzeuge des Konzerns bereits in Frankreich, Italien, Polen, Spanien, Ungarn, der Benelux-Region, Thailand und Brasilien.

Mit dem Ausbau der Kooperation unterstützt Allianz Partners die internationale Expansion der chinesischen Automobilgruppe in Europa. OMODA & JAECOO gehören zu den internationalen Marken der CHERY Group und bauen ihre Präsenz auf dem deutschen Markt weiter aus.

Anna Rycombel, Global Head of Sales Mobility bei Allianz Partners, erklärt: „Diese Partnerschaftserweiterung mit der CHERY Group bringt unsere gemeinsamen Stärken zusammen und festigt die Rolle von Allianz Partners als verlässlicher Partner chinesischer Automobilhersteller in Europa. Wir unterstützen die CHERY Group bei ihrer erfolgreichen europäischen Expansionsstrategie und setzen uns dafür ein, ihren Kund:innen in ganz Europa ein erstklassiges Erlebnis zu bieten.“