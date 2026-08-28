Gebrauchte E-Autos: Was Käufer über Batterie, Recht und Förderung wissen müssen

Mehr als zwei Millionen reine Elektroautos sind in Deutschland zugelassen, und stark gefallene Preise machen Gebrauchtmodelle für immer mehr Käufer attraktiv. Doch Batteriezustand, Förderkulisse und Gewährleistungsrechte folgen anderen Regeln als beim klassischen Gebrauchtwagen.

Mehr als zwei Millionen reine Elektroautos sind inzwischen in Deutschland zugelassen. Da Neuwagen in den ersten Jahren oft erheblich an Wert verlieren – teils bis zur Hälfte des Neupreises –, gewinnen gebrauchte E-Autos für eine wachsende Käufergruppe an Attraktivität. Gleichzeitig stellen sich Fragen, die sich von klassischen Gebrauchtwagengeschäften deutlich unterscheiden: Welcher Batteriezustand ist akzeptabel? Welche steuerlichen Vorteile bestehen? Und was gilt rechtlich im Problemfall? Der Rechtsschutzversicherer Arag hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Eine staatliche Kaufprämie für gebrauchte Elektrofahrzeuge existiert derzeit nicht. Fördermaßnahmen konzentrieren sich aktuell auf Neufahrzeuge sowie den Ausbau der Ladeinfrastruktur, etwa durch Programme für Ladesäulen oder private Wallboxen. Einen steuerlichen Vorteil gibt es dennoch: Rein elektrische Fahrzeuge sind befristet von der Kfz-Steuer befreit. Bei einer Erstzulassung bis zum 31. Dezember 2030 gilt diese Befreiung bis Ende 2035.

Regionale Förderprogramme – etwa Zuschüsse einzelner Städte oder Bundesländer – sowie Herstellerangebote wie Preisnachlässe oder verlängerte Garantien können im Einzelfall zusätzlich relevant sein. Neben dem Kaufpreis ist der technische Zustand des Fahrzeugs entscheidend – und bei Elektroautos rückt dabei vor allem eines in den Mittelpunkt: der Zustand der Batterie.

Batteriezustand als zentrales Kaufkriterium

Da die Batterie einen wesentlichen Teil des Fahrzeugwerts ausmacht, sollten Käufer den Preis stets im Verhältnis zu ihrem Zustand bewerten. Arag empfiehlt, sich den sogenannten „State of Health“ – kurz SoH, auf Deutsch: Gesundheitszustand – schriftlich nachweisen zu lassen. Dieser Wert gibt an, wie hoch die verbleibende Leistungsfähigkeit der Batterie noch ist. Auch Ladeverhalten, Nutzungsgewohnheiten und Software-Updates beeinflussen die Lebensdauer erheblich.

Anders als bei Verbrennern ist nicht allein die Laufleistung entscheidend. Häufiges Schnellladen oder viele Kurzstreckenfahrten können den Akku stärker belasten als gleichmäßige Langstreckennutzung. Vollständige Unterlagen, transparente Nutzungsdaten und eine dokumentierte Wartungshistorie helfen, das Risiko beim Kauf einzuschätzen. Im Zweifel empfiehlt sich ein unabhängiges Gutachten.

Viele Hersteller gewähren auf den Akku längere Garantien – oft über mehrere Jahre oder bis zu einer bestimmten Kilometerleistung. Diesen Punkt sollten Kaufinteressenten gezielt prüfen und in die Fahrzeugauswahl einbeziehen.

Gewährleistung und Haftung: Händler- und Privatkauf im Vergleich

Beim Kauf über einen Händler gelten gesetzliche Gewährleistungsrechte. Innerhalb der ersten zwölf Monate wird gesetzlich vermutet, dass ein Mangel bereits bei der Übergabe vorlag – der Verkäufer muss dann das Gegenteil nachweisen. Diese Beweislastumkehr kann bei technischen Defekten oder Batterieproblemen erheblich sein. Schäden sollten möglichst schnell dokumentiert und dem Verkäufer gemeldet werden.

Beim Privatkauf hingegen kann die Haftung für Mängel weitgehend ausgeschlossen werden. Formulierungen wie „gekauft wie gesehen“ gelten jedoch nur für Mängel, die bei einer Besichtigung erkennbar waren. Das Oberlandesgericht Oldenburg entschied, dass ein Käufer einen Vertrag rückabwickeln konnte, weil ein erheblicher Unfallschaden für ihn nicht erkennbar gewesen war (Az.: 9 U 29/17). Der Preisvorteil privater Angebote sollte daher sorgfältig gegen das höhere Risiko abgewogen werden.

Grundsätzlich sind Verkäufer verpflichtet, bekannte Mängel offenzulegen. Das Landgericht Köln stellte klar, dass Verkäufer über wesentliche Umstände wie frühere Unfallschäden informieren müssen. Unterbleibt ein solcher Hinweis, kann der Käufer den Vertrag anfechten oder rückabwickeln (Az.: 18 O 329/25). Werden relevante Einschränkungen – etwa bei der Batterie oder der Fahrzeugnutzung – verschwiegen, drohen entsprechende rechtliche Konsequenzen.

Ein oft unterschätzter Faktor ist die alltägliche Ladelogistik. Ein Elektroauto ist nur dann sinnvoll nutzbar, wenn ausreichende Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wer weder zu Hause noch am Arbeitsplatz laden kann, ist vollständig auf öffentliche Ladepunkte angewiesen – deren Verfügbarkeit je nach Region und Tageszeit variiert. Arag empfiehlt daher, vor dem Kauf zu prüfen, ob die erreichbare Ladeinfrastruktur zum eigenen Fahrprofil passt.