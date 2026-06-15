Warburg Bank verkauft Marcard, Stein & Co an Rothschild & Co

Die Hamburger Privatbank M.M.Warburg & CO trennt sich von ihrer Tochter Marcard, Stein & Co. Käufer des Family Offices mit Vollbanklizenz ist Rothschild & Co. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen.

Mit dem Verkauf setzt Warburg seine strategische Neuausrichtung fort. Die Bank will Komplexität abbauen und sich aus Geschäftsfeldern zurückziehen, die hohe regulatorische, technische oder kapitalmarktbezogene Anforderungen mit sich bringen.

„Wir möchten uns in Zukunft noch konsequenter auf unsere Kerngeschäftsfelder konzentrieren: erstklassiges Private Banking mit persönlicher Beratung sowie das Finanzierungsgeschäft im Corporate Banking. Dabei stehen für uns langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden und unternehmerisches Verständnis im Mittelpunkt“, sagt Stephan Schrameier, Vorstandsmitglied der Warburg Bank.

Warburg konzentriert sich auf Kernbereiche

Rothschild & Co erweitert mit der Übernahme sein bestehendes Geschäft und sieht zusätzliche Synergien. Marcard, Stein & Co bleibt als Multi Family Office mit Banklizenz positioniert.

„Wir freuen uns, mit einem internationalen Partner wie Rothschild & Co an der Seite weiter zu wachsen. Als Multi Family Office mit Banklizenz sind wir für unsere Kunden ein verlässlicher und objektiver Berater. Stabilität und Zukunftsfähigkeit sind die tragenden Säulen von Marcard, Stein & Co“, sagt Thomas R. Fischer, Vorstandssprecher von Marcard, Stein & Co.

Auch Rothschild & Co verweist auf die strategische Passung der beiden Häuser. „Marcard, Stein & Co ist eines der führenden Multi-Family-Offices in Deutschland. Die gemeinsame Ausrichtung beider Unternehmen – basierend auf einer Kultur nachhaltigen, generationsübergreifenden Denkens und geprägt durch langjährigen Familienbesitz – schafft eine ideale Grundlage für diese Transaktion“, sagt François Pérol, Managing Partner von Rothschild & Co.

Name Marcard, Stein & Co bleibt erhalten

Der traditionsreiche Name Marcard, Stein & Co soll auch unter dem neuen Eigentümer fortgeführt werden.