KI treibt Anleihe-Emissionen, aber nicht die Marktmacht

Die US-Tech-Giganten waren lange ein Sonderfall: Während andere Konzerne Kredite aufnahmen und Anleihen emittierten, finanzierten Microsoft, Amazon und Co. ihre Investitionen fast vollständig aus eigener Kasse. Nun zwingt sie der KI-Boom zum Umdenken. Doch wer jetzt erwartet, dass Big Tech den Anleihenmarkt zeitnah auf den Kopf stellt, dürfte überrascht sein.

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Klar ist aber: Die sogenannten Hyperscaler – also die großen Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft oder Alphabet – benötigen für den Aufbau der KI-Infrastruktur gigantische Summen für Rechenzentren, spezialisierte Chips und die zugehörige Software. Jan Tachtler, Leiter der Fonds- und Managerselektion bei HQ Trust, hat deshalb untersucht, wie sich Marktwert und Indexgewicht von Big-Tech-Anleihen im Bloomberg US Aggregate Corporate entwickelt haben – dem Standardbarometer für US- Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade-Bereich.

Der Beobachtungszeitraum beginnt im November 2022 – dem Monat, in dem ChatGPT gelauncht wurde. Jan Tachtler wertete die Anleihen von sechs Unternehmen aus: Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft und Nvidia. Also die Magnificent 7 minus Tesla, das sich bisher nicht in diesem Marktsegment finanziert.

Das Thema KI treibt die Emissionen: Seit 2023 greifen Big-Tech-Konzerne verstärkt auf Anleihen zurück, um ihre KI-Infrastruktur zu finanzieren. Das spiegelt auch der Marktwert wider. Das ausstehende Anleihevolumen der betrachteten Unternehmen aus dem Tech-Bereich legte zuletzt deutlich zu. Allerdings bleibt ihr Indexgewicht mit rund 3,2 % relativ gering. Ein nennenswerter Sprung ist seit dem Start von ChatGPT bislang nicht zu erkennen. Auch mit den bereits angekündigten neuen Emissionen bleibt ihr Anteil unterhalb von vier Prozent. Der Bondmarkt wird also auch in absehbarer Zukunft nicht von Big Tech angeführt.“

Den Anleihemarkt dominieren andere Sektoren

Im Anleihemarkt bestimmen weiterhin Finanzinstitute das Geschehen. Sieben der zehn größten Emittenten im globalen Corporate-Bond-Index sind Banken – und belegen die Plätze eins bis sieben. Wer auf einen breit gestreuten Anleiheindex wie den Bloomberg US Aggregate Corporate setzt, investiert zu 21,95 % in Banken, aber nur zu rund 9 % in Technologie. Im Aktienmarkt sieht das ganz anders aus, beispielsweise bei einem Investment in den S&P 500: Hier kommt der Sektor Informationstechnologie aktuell auf einen Anteil von 32,41 %. Finanzwesen lediglich auf 12,52 %, davon 3,44% in Banken.“

Was Jan Tachtler Anlegerinnen und Anlegern rät

Anleihen lohnen sich zur Diversifikation – gerade, weil man dort eine ganz andere Zusammensetzung bekommt als an der Börse: Hier dominieren andere Sektoren, andere Unternehmen. Anleihen bleiben ein wirksames Gegengewicht für aktienlastige Portfolios. Während viele Aktienindizes stark von Big Tech geprägt sind, bieten Corporate Bonds Zugang zu anderen Sektoren – insbesondere zum Finanzsektor. Die Entwicklung sollten Investoren gleichwohl im Blick behalten: Nehmen die KI-Investitionen weiter zu, könnten Amazon und Co. ihren Anteil im Bondmarkt ausbauen – und damit langsam in die Gewichtsklasse der großen Banken vorrücken.