Steuererklärung 2025: Tabelle zeigt, welche Ausgaben Sie absetzen können

Für die Steuererklärung 2025 gelten wieder reguläre Fristen. Wer zur Abgabe verpflichtet ist und die Erklärung selbst erstellt, muss sie grundsätzlich bis zum 31. Juli 2026 beim Finanzamt einreichen. Bei Abgabe über Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein verlängert sich die Frist meist bis Anfang 2027.

Für viele Arbeitnehmer, Familien und Rentner lohnt sich die Erklärung besonders, weil sich mehrere steuerliche Entlastungen kombinieren lassen. Der Grundfreibetrag liegt 2025 bei 12.096 Euro, das Kindergeld beträgt 255 Euro pro Monat und Kind.

Tabelle: Diese Ausgaben können Steuerzahler 2025 absetzen

Bereich Maximalbetrag 2025 Wichtig für Steuerliche Wirkung Arbeitnehmer-Pauschbetrag 1.230 Euro Arbeitnehmer Automatisch als Werbungskosten berücksichtigt Homeoffice-Pauschale Bis zu 1.260 Euro Homeoffice-Nutzer Werbungskosten Entfernungspauschale 30 Cent je Kilometer, ab Kilometer 21: 38 Cent Pendler Werbungskosten Kinderbetreuungskosten Bis zu 4.800 Euro je Kind Familien Sonderausgaben Handwerkerleistungen Bis zu 1.200 Euro Steuerbonus Eigentümer und Mieter Direkt von der Steuerschuld abziehbar Haushaltsnahe Dienstleistungen Bis zu 4.000 Euro Steuerbonus Haushalte Direkt von der Steuerschuld abziehbar Haushaltsnaher Minijob Bis zu 510 Euro Steuerbonus Privathaushalte Direkt von der Steuerschuld abziehbar Grundfreibetrag 12.096 Euro Alle Steuerzahler Steuerfreies Existenzminimum

Homeoffice und Pendlerpauschale bleiben besonders wichtig

Für Arbeitnehmer bleibt der Werbungskostenbereich zentral. Automatisch berücksichtigt das Finanzamt den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro. Wer höhere berufliche Kosten hatte, kann zusätzliche Ausgaben geltend machen.

Besonders relevant bleibt die Homeoffice-Pauschale. Für jeden Tag im Homeoffice können sechs Euro angesetzt werden, maximal 1.260 Euro pro Jahr beziehungsweise 210 Tage. Gerade bei hybriden Arbeitsmodellen summieren sich die Beträge schnell.

Auch die Entfernungspauschale bleibt wichtig. Für die ersten 20 Kilometer des einfachen Arbeitswegs gelten weiterhin 30 Cent je Kilometer, ab dem 21. Kilometer 38 Cent.

Familien profitieren von höheren Kinderbetreuungskosten

Für Familien gilt seit 2025 eine verbesserte Regelung bei Kinderbetreuungskosten. Steuerzahler können nun 80 Prozent der Kosten steuerlich geltend machen, maximal jedoch 4.800 Euro je Kind und Jahr.

Begünstigt sind unter anderem Kita, Kindergarten, Tagesmutter oder Hort. Nicht berücksichtigt werden dagegen häufig reine Freizeitangebote oder Nachhilfeleistungen.

Wichtig bleibt dabei die formale Seite: Das Finanzamt verlangt in der Regel Rechnung und unbare Zahlung. Barzahlungen können den Steuerabzug gefährden.

Handwerker und Haushaltshilfen bringen direkte Steuerersparnis

Besonders attraktiv sind Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen, weil sie nicht nur das Einkommen mindern, sondern direkt die Steuerschuld reduzieren.

Bei Handwerkerleistungen können 20 Prozent der Arbeitskosten steuerlich berücksichtigt werden, maximal 1.200 Euro pro Jahr. Materialkosten zählen dabei nicht.

Noch höher fällt die mögliche Entlastung bei haushaltsnahen Dienstleistungen aus. Hier sind Steuerermäßigungen von bis zu 4.000 Euro jährlich möglich. Dazu zählen etwa Reinigungskräfte, Gartenpflege oder Winterdienst.

Auch Rentner und Eigentümer sollten genau prüfen

Immer mehr Rentner müssen inzwischen eine Steuererklärung abgeben. Gerade bei Krankenversicherungsbeiträgen, haushaltsnahen Dienstleistungen oder Pflegekosten bestehen jedoch häufig Möglichkeiten zum steuerlichen Abzug.

Auch Eigentümer profitieren regelmäßig von Handwerkerleistungen rund um Sanierung, Modernisierung oder Gartenarbeiten. Gerade bei größeren Renovierungen können die steuerlichen Effekte spürbar sein.

Steuerexperten empfehlen deshalb, Rechnungen und Nachweise konsequent aufzubewahren und nicht nur auf automatisch vorausgefüllte Steuerdaten zu vertrauen.

Digitale Steuererklärung wird zum Standard

Die elektronische Steuererklärung über Elster oder Steuersoftware gewinnt weiter an Bedeutung. Viele Daten wie Lohnsteuerbescheinigungen oder Renteninformationen werden inzwischen automatisch an die Finanzverwaltung übermittelt.

Dadurch sinkt zwar der Verwaltungsaufwand, gleichzeitig steigt aber das Risiko, individuelle Ausgaben zu übersehen. Gerade Werbungskosten, Betreuungskosten oder Handwerkerleistungen müssen Steuerzahler oft weiterhin selbst ergänzen.

Für viele Haushalte entscheidet deshalb weniger die Software über die Höhe der Erstattung als die Frage, welche Ausgaben tatsächlich vollständig angegeben werden.