„Selfie mit Philip Wenzel ist immer wichtig“: Job-Snapshot mit Bastian Kunkel (Versicherungen mit Kopf)

Heute mit Bastian Kunkel, Gründer des Onlineversicherungsmaklers „Versicherungen mit Kopf“

Was hätten Sie längst entsorgen müssen – und warum steht’s noch im Büro?

Leider jede Menge Zeug. Alte Teleprompter, Stative, Mikrofone und ähnliches. Einiges davon dürfte fast schon wieder “retro” sein.

Welcher Sound ist für Sie Erfolg?

Die Vögel morgens beim Aufwachen zwitschern hören. Keine Ahnung wieso, aber damit startet der Tag direkt erfolgreich.

Welcher Sound bedeutet Ärger?

Schaaaaaaatz – mit langem “A”

Was wird aus Projekten, die man „für später“ parkt?

Landen auf dem Friedhof – es sei denn, man hat ein System, was den Parkplatz regelmäßig durchleuchtet.

Papier oder digital – was gewinnt bei Ihnen?

Ist eine rhetorische Frage, oder?

Welche App hat Sie im Griff?

WHOOP

Welches völlig nutzlose Talent lieben Sie dennoch an sich?

Ich kann die besten schlechtesten Witze erzählen. Fragt Patrick Hamacher.

Schon einmal ein Branchen-Selfie erbeten – und warum?

Ehrlicherweise bin ich meist der, der darum geben wird 😀 Aber Selfie mit Philip Wenzel ist immer wichtig. Warum? Weil Philip Wenzel.

Welcher Song begleitet Sie durchs Berufsleben?

Kontra K – Erfolg ist kein Glück

Ben Zucker – Was für eine geile Zeit

Welche Frage stellt sich Ihnen täglich – und garantiert immer dann, wenn’s gerade gar nicht passt?

Was ist eigentlich das Thema für das nächste Video?