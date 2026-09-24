LBBW startet ELTIF für breit gestreute Private-Markets-Anlagen

Die LBBW Asset Management erweitert ihr Angebot um einen ELTIF für Retail-, Private-Banking- und Wealth-Management-Kunden. Der Dachfonds investiert in vier Private-Markets-Segmente und setzt auf eine breite Streuung. Wie das Konzept aufgebaut ist und welche Konditionen gelten.

Die LBBW Asset Management (LBBW AM) bietet mit dem LBBW Private Markets Select einen neuen European Long-Term Investment Fund (ELTIF) an. Vertrieben wird der Fonds über die BW-Bank und Sparkassen. Die Mindestanlage beträgt 5.000 Euro plus bis zu fünf Prozent Agio.

Der Dachfonds richtet sich einer Unternehmensmitteilung zufolge an Retail-, Private-Banking- und Wealth-Management-Kunden und investiert über Zielfonds in Private Debt, Infrastruktur, Private Equity und Venture Capital. Regional liegt der Schwerpunkt auf Europa. Zu den vorgesehenen Anlagethemen gehören unter anderem wirtschaftliche Transformation und Datenmanagement.

Nach einer Aufbauphase von maximal fünf Jahren soll das Zielportfolio mindestens 15 Zielfonds mit mehr als 500 zugrunde liegenden Einzelinvestments umfassen. Anschließende Reinvestitionen sollen die Struktur fortlaufend erhalten. Nach der Aufbauphase sollen rund 80 Prozent des Portfolios auf Private Markets und rund 20 Prozent auf liquide Anlagen wie Geldmarkt- und Rentenpapiere entfallen.

Evergreen-Struktur ohne festgelegtes Laufzeitende

Der Fonds ist als Evergreen-Struktur ohne festgelegtes Laufzeitende konzipiert. Zeichnungen sind wöchentlich möglich, Rücknahmen quartalsweise. Dabei gelten unter anderem eine Mindesthaltedauer von zwei Jahren sowie eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum Quartalsende.

Das Renditeziel liegt nach Kosten und vor individuellen Steuern bei mehr als fünf Prozent pro Jahr. Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens zehn Jahre. Ab dem vierten Jahr nach Fondsauflage sind Ausschüttungen von rund 2,5 Prozent pro Jahr vorgesehen. Diese sind bereits im Renditeziel enthalten. Das geplante Fondsvolumen liegt bei mehr als 100 Millionen Euro.

Bis fünf Prozent „Verwässerungsschutzabgabe“

Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,70 Prozent pro Jahr. Hinzu kommen für AIFM und Verwahrstelle rund 0,30 Prozent jährlich. Bei Überschreiten der Zielrendite von fünf Prozent kann auf Basis eines rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums eine Performance-Gebühr von zehn Prozent anfallen. Neben dem Ausgabeaufschlag kann eine „Verwässerungsschutzabgabe“ von bis zu fünf Prozent anfallen.

Der LBBW Private Markets Select ist als Luxemburger Kommanditgesellschaft auf Aktien in Form einer SCA-SICAV aufgelegt und unterliegt dem ELTIF-Regime. Als Anlageberater fungiert die LBBW Asset Management, AIFM ist FundRock LIS S.A.