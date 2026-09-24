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Baufi24 schluckt Baufinanzierungsvermittler Hypo-Check

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Baufi24
Tomas Peeters, Geschäftsführer von Baufi24 und CEO der Bilthouse-Gruppe.

Baufi24 übernimmt den Mainzer Baufinanzierungsvermittler Hypo-Check vollständig. Mit der Transaktion baut das Unternehmen seine Präsenz im Rhein-Main-Gebiet aus. Weitere Zusammenschlüsse sind nach Angaben der Bilthouse-Gruppe möglich.

Baufi24 übernimmt den Mainzer Baufinanzierungsvermittler Hypo-Check und baut damit seine Präsenz im Rhein-Main-Gebiet aus, teilt das Unternehmen mit. Baufi24 gehört zur Bilthouse-Gruppe, zu der auch die Baufinanzierungsvermittler Hüttig & Rompf und Creditweb zählen.

Hypo-Check ist den Angaben zufolge seit 2019 in der Baufinanzierungsvermittlung tätig. Im Zuge der vollständigen Übernahme wechseln alle Mitarbeitenden in den Verbund der Bilthouse-Gruppe. Angaben zu finanziellen Details der Transaktion enthält die Mitteilung nicht.

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„Mit Hypo-Check gewinnen wir einen sehr gut aufgestellten, regionalen Champion, der über eine hervorragende Kundenbindung und tiefgehende Marktexpertise in der Region Rhein-Main verfügt“, erklärt Tomas Peeters, Geschäftsführer von Baufi24 und CEO der Bilthouse-Gruppe. Gemeinsam wolle man das vermittelte Baufinanzierungsvolumen und die regionale Marktposition ausbauen. Die Übernahme ist demnach Teil der Wachstumsstrategie von Baufi24 und der Bilthouse-Gruppe. Der Verbund will seinen Marktanteil in der Baufinanzierungsvermittlung in Deutschland durch weitere Zusammenschlüsse ausbauen.

Baufi24 hatte sein vermitteltes Baufinanzierungsvolumen nach eigenen Angaben 2025 um 40 Prozent gesteigert. Auch 2026 setzt das Unternehmen seinen Expansionskurs fort. Für das laufende Jahr erwartet Baufi24 das bislang beste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte.

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