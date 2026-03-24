Aquila-ELTIF vervielfacht Zielvolumen auf 1,5 Milliarden Euro

Zwei Jahre nach dem Start zieht Aquila Capital für den AC One Planet ELTIF eine positive Zwischenbilanz. Der Fonds war im März 2024 nach Angaben des Unternehmens der europaweit erste „ELTIF 2.0“ nach der reformierten ELTIF-Verordnung und richtet sich an Anleger, die in nicht börsennotierte Projekte aus den Bereichen Erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur investieren wollen.

Beim eingesammelten Kapital erreichte der Fonds die Ziele früher als erwartet. Im Oktober 2024 lag das Zeichnungsvolumen bei 100 Millionen Euro. Im Herbst 2025 hatte sich das Fondsvolumen auf 300 Millionen Euro verdreifacht. Im Oktober 2025 nahm Aquila Capital nach Abschluss des ersten vollen Geschäftsjahres zudem die erste planmäßige Ausschüttung an die Anleger vor.

Zielvolumen steigt auf 1,5 Milliarden Euro

Vor diesem Hintergrund hebt Aquila Capital das Zielvolumen deutlich an. Statt bislang 300 Millionen Euro soll der Fonds künftig ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro erreichen. „Erneuerbare Energien sind unverzichtbar, um langfristig eine sichere, günstige und unabhängige Energieversorgung für unsere Wirtschaft und die kommenden Generationen zu gewährleisten“, erklärt Christian Humlach, Head Wholesale Client Advisory Austria & Germany bei Aquila Capital. „Der enorme Investitionsbedarf in diesem Bereich erfordert neben öffentlichen Mitteln viel privates Kapital“, so Humlach.

Nach Angaben des Unternehmens verfügt der Fonds über „umfangreiche liquide Mittel“ für weitere Investitionen. Mehrere Projekte aus den Bereichen Erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur befinden sich demnach „in der fortgeschrittenen Prüfungsphase“. Inwieweit zunächst das vorhandene Kapital tatsächlich investiert werden soll, bevor weiteres eingesammelt wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Seit 2024 ist Aquila Capital Teil der Commerzbank-Gruppe. Diese bietet mit dem Fonds Klimavest ihrer Tochtergesellschaft Commerzbank Real einen weiteren ELTIF mit einem sehr ähnlich ausgerichteten Investitionskonzept an, der nach Angaben auf deren Website inzwischen über ein Fondsvolumen von 1,7 Milliarden Euro verfügt.