Commerz Real: Erstes Investment für Privatanlegerfonds setzt auf Funkmasten

Die Commerz Real beteiligt sich mit ihrem neuen Infrastrukturfonds Infravest am Funkturmbetreiber ATC Europe, teilt der Asset Manager mit. Die Minderheitsbeteiligung erwirbt das Unternehmen in Kooperation mit Allianz Global Investors von Allianz-Versicherungsgesellschaften, die weiterhin investiert bleiben. Allianz Global Investors übernimmt die Betreuung der Beteiligung. Über den Kaufpreis vereinbaren die Parteien Stillschweigen.

ATC Europe verfügt über mehr als 30.000 Funktürme in Deutschland, Frankreich und Spanien und zählt damit zu den großen Anbietern in Europa. Rund 15.000 Standorte befinden sich in Deutschland, das für das Unternehmen eine zentrale Rolle spielt. ATC Europe ist die Europasparte der American Tower Corporation.

Für Infravest ist es das erste Investment seit Auflage des Privatanlegerfonds in Form eines ELTIF. Mit dem Einstieg setzt die Commerz-Real-Tochter früh auf digitale Infrastruktur als Anlageklasse.

Investitionen in kritische Infrastruktur

Michael Henn, Global Head of Green Deal Infrastructure der Commerz Real, sagt: „Das Geschäftsmodell von ATC Europe ist auf Investitionen in kritische Infrastruktur ausgerichtet und zeichnet sich durch langfristige, inflationsgeschützte Mietverträge mit großen Telekommunikationsanbietern aus, die stabile und planbare Erträge ermöglichen. Durch den kontinuierlichen Ausbau neuer Standorte trägt ATC Europe dazu bei, bestehende Lücken in der Mobilfunkabdeckung zu schließen und den wachsenden Bedarf an mobiler Datenübermittlung zu decken.“