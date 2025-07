LV 1871 beruft Markus Denker zum Chief Investment Officer

Markus Denker ist neuer Chief Investment Officer (CIO) der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871). Der 52-Jährige übernahm zum 1. Juli die Leitung der Kapitalanlagestrategie und folgt damit auf Dr. Martin-Ulrich Fetzer, der nach 15 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Bereits seit Jahresbeginn hatte Denker die Abteilung Kapitalanlagen verantwortet und war somit bereits mit den Strukturen und Prozessen des Hauses vertraut. Zudem gehört er der Geschäftsleitung der LV 1871 Pensionsfonds AG an. In der Branche gilt er als erfahrener Kapitalmarktstratege mit Stationen in leitenden Investment-Positionen bei Versicherungsunternehmen.

Im Mittelpunkt seiner neuen Rolle steht die Weiterentwicklung der langfristigen Anlagestrategie des Versicherungsvereins. Diese setzt auf eine breite Diversifikation und Stabilität in herausfordernden Marktphasen. Die Ratingagentur Fitch stuft das Kapitalanlagenmanagement der LV 1871 als „stark“ ein, die Asset-Allokation als „gut diversifiziert“ und bescheinigt dem Unternehmen eine „sehr starke Kapitalausstattung“.

Die solide Kapitalbasis sei ein zentrales Element, um das Vertrauen in moderne Vorsorgekonzepte zu sichern, so die Botschaft aus München. Insbesondere fondsgebundene Angebote stehen dabei im Fokus: Kundinnen und Kunden können bei der LV 1871 aktuell aus rund 170 Einzelfonds und sieben gemanagten Portfolios wählen.

Mit dem Wechsel an der Investmentspitze will die LV 1871 Kontinuität mit neuer Expertise verbinden und ein Signal in Richtung Marktstabilität und Anlagesicherheit senden.